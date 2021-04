Sondage : 7 Français sur dix approuvent la fermeture des écoles

Une décision largement acceptée. Deux jours après l'allocution d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle le président de la République a notamment annoncé l'extension des contraintes sanitaires à l'ensemble du pays, un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio révèle, ce vendredi 2 avril, que la fermeture des écoles est une mesure approuvée par sept Français sur dix.

A la question de savoir, si, personnellement, les Français approuvent, ou non, les décisions actées mercredi soir par le chef de l'Etat, la fermeture des écoles durant trois semaines, avec une semaine d’école à la maison puis deux semaines de vacances scolaires pour l’ensemble de la France, recueille ainsi un taux d'approbation de 70 %.

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Il s'agit de la mesure la plus largement acceptée. Cela loin devant l'extension des mesures de restrictions actuellement à l’oeuvre dans dix-neuf départements à toute la France (63 % des personnes interrogées approuvent la mesure, contre 37 % qui ne l'approuvent pas). Et, surtout, celle qui implique d'avoir sur soi une attestation de sortie en journée pour les déplacements au-delà de 10 km de son domicile (54 % des sondés approuvent la mesure, 46 % ne l'approuvent pas).

Emmanuel Macron pas convaincant pour plus de 6 français sur 10

Ce même sondage, réalisé le jeudi 1er avril - soit au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron - auprès d'un échantillon de 1.021 personnes âgées de plus de 18 ans représentatives de la population française, s'est également appliqué à passer au crible divers traits d'image prêtés au président de la République, et perceptibles au cours de son discours.

Concrètement, il s'agissait de savoir si, lors de cette intervention, les personnes interrogées ont trouvé - ou non - le chef de l'Etat clair dans ses propos, s'il a fait preuve d'autorité, s'il s'est montré honnête, rassembleur, à la hauteur des enjeux, convaincant et, enfin, rassurant.

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Alors que le chef de l'Etat a misé sur un troisième confinement, après son choix de ne pas l'avoir fait fin janvier, il apparaît que seuls 38 % des Français l'ont trouvé convaincant. De ce fait, cela signifie que 62 % des personnes interrogées ne l'ont pas trouvé convaincant. Pour mémoire, le 29 octobre dernier, c'est-à-dire au lendemain de son annonce officialisant un deuxième confinement, une courte majorité de Français (54 %) l'avaient trouvé à ce moment-là convaincant.

Ce mercredi soir, le chef de l'Etat a, en outre, largement été considéré clair et compréhensible dans ses mots (66 %, quoique en baisse de six points). Lui qui, par le passé, a souvent été épinglé pour ses phrases et mots jugées complexes, ne peut donc pas attribué cette perte de force de conviction par les seuls mots de son discours.

Autre trait d'image sur lequel le président de la République accroche moins l'opinion : son aptitude à faire preuve d'autorité. En effet, lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron a fait preuve d'autorité pour 46 % des Français, contre 63 % le 29 octobre dernier. Une perte vertigineuse de dix-sept points alors que l'épidémie de Covid-19 perdure maintenant depuis plus d'un an en France.

Des Français partagés entre résignation et révolte

Enfin, dans ce contexte sanitaire, mais aussi économique et social compliqué, ce sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio a cherché à savoir dans quel état d'esprit les Français se trouvent lorsqu'ils pensent à la situation actuelle du pays. La résignation (à 45 %) est le sentiment qui recueille la plus forte adhésion. Mais, plus alarmant dans un pays qui a vu naître le phénomène des gilets jaunes, plus d'un Français sur trois (32 %) dit éprouver de la révolte. Pour le reste, 9 % des sondés disent se sentir indifférents, 13 % se disent confiants et à peine 1 % ressentent de l'enthousiasme.

(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

Ces résultats, en somme, viennent appuyer le fait que les Français se trouvent aujourd'hui dans un état psychologique préoccupant comme l'avaient déjà établi d'autres études précédentes. Conscient de cela, l'Etat a notamment mis en place des chèques psy pour les étudiants.

De même, les complémentaires santé vont désormais rembourser des consultations chez le psychologue. Quatre consultations en moyenne selon le type de complémentaire et cela dans la limite de 60 euros. Mais au vu de toutes les études successives, et de celle ci, il n'est pas certain que cela suffise.