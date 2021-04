Confinement : pouvez-vous accompagner vos enfants chez leurs grands-parents partout en France pendant les vacances ?

Mercredi 31 mars dernier, Emmanuel Macron prenait la parole pour annoncer de nouvelles restrictions. Si celles qui étaient déjà en vigueur dans 19 départements se sont étendues sur tout le territoire métropolitain pour une durée de 4 semaines, la question des déplacements chez les grands-parents restait encore assez floue.

En effet, la décision du président de la République de fermer à nouveau les écoles comme lors du premier confinement, a pris de court les parents, bouleversant à nouveau leur quotidien. Ces derniers sont obligés de repenser leurs organisations.

D’autant plus qu’Emmanuel Macron a annoncé la modification de la période des vacances de printemps et ce pour toutes les zones. Elle débuteront ainsi à partir du lundi 12 avril pour une durée de deux semaines applicable à tous les élèves et personnels éducatifs de métropole.

Pour éclaircir le discours du président, Jean Castex avait pris la parole le 1er avril en rappelant qu’à partir du 5 avril et après une tolérance dans les transports pour le week-end de Pâques, il sera impossible de se déplacer dans un rayon supérieur à 10km autour de son domicile. Il a également insisté sur l’impossibilité de changer de région.

Peut-on se déplacer chez les grands-parents ?

Toutefois, cette restriction n’empêche pas les motifs impérieux. Il sera donc possible de se déplacer, de manière inter-régionale, pour accompagner ses enfants chez les grands-parents ou un autre membre de la famille. Bien évidemment, il y a quelques règles à respecter.

Les déplacements devront se faire hors couvre-feu c’est à dire entre 6h et 19h, il faudra également se munir d’un justificatif prouvant que n’avez pas d’autre moyen de garde ainsi qu’une attestation sur l’honneur signée. Et pour terminer, vous devez être négatif au test PCR.