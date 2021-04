DIRECT - Coronavirus : Pâques sous cloche sanitaire, des campagnes de vaccination accélèrent

Fermeture des écoles pour trois à quatre semaines, extension des restrictions à toute la métropole, déplacements limités... Emmanuel Macron a annoncé mercredi un nouveau tour de vis face à l'épidémie de coronavirus, mais sans confinement strict. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

07H24

Des millions de personnes dans le monde se résignent à un dimanche de Pâques sous le signe des contraintes sanitaires, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, alors que des campagnes de vaccination s'accélèrent, comme aux Etats-Unis où plus de 100 millions de personnes ont reçu au moins une dose.

En Europe, continent frappé par une troisième vague de Covid-19, toute l'Italie est classée en zone «rouge», avec haut risque de contagion et restrictions maximales pour les fêtes de Pâques qui sont habituellement l'occasion de retrouvailles familiales.

06H56

Les Philippines vont prolonger le confinement de plus de 24 millions de personnes tout en déployant des tentes et du personnel de santé dans les hôpitaux débordés de la capitale Manille, où les cas se multiplient.

06H01

Le Canada a franchi samedi le seuil du million de cas de coronavirus, selon des télévisions canadiennes, alors que le pays fait face à une troisième vague, obligeant plusieurs provinces à durcir les restrictions ces derniers jours.

Avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas de Covid-19 annoncés en Colombie-Britannique (ouest) samedi soir, le Canada a légèrement dépassé la barre du million de cas depuis le début de la pandémie, selon les chiffres rapportés par les télévisions canadiennes. Un peu plus de 23.000 personnes sont décédées à ce jour. L

e seuil symbolique a été atteint alors que le Canada est confronté à une troisième vague de contaminations et à la propagation des variants, jugés plus transmissibles et plus contagieux.