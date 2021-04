Coronavirus : Le FMI annonce une forte croissance pour la France en 2021

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié mardi ses perspectives économiques mondiales. L’institution internationale table sur un rebond du PIB de 5,8% en France en 2021, une prévision revue à la hausse par rapport à janvier et supérieure au taux de croissance projeté pour l'Europe.

La France, qui vient d'instaurer un nouveau confinement pour faire face à la troisième vague de Covid, devrait faire cette année un peu moins bien que l'économie mondiale (+6%) mais mieux que la zone euro (+4,4%), selon les perspectives économiques mondiales du FMI.

We are projecting a stronger recovery compared with our January forecast, with growth projected to be 6% in 2021, after an estimated historic contraction of -3.3% in 2020. The recovery will however be uneven. Read @GitaGopinath’s latest #IMFblog. https://t.co/iWrmEJhLSz #WEO pic.twitter.com/lSEYGt4KJ0

— IMF (@IMFNews) April 6, 2021