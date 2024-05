JO 2024 : combien de milliards d'euros les jeux devraient-ils rapporter à Paris et sa région ?

Une étude, commandée par le CIO et le comité d’organisation des Jeux 2024, a fait une première estimation sur les potentielles retombées économiques des Jeux Olympiques. Sur les 6,7 à 11,1 milliards d’euros envisagés, le tourisme reste la branche la plus incertaine.

Quel impact économique pour les jeux de Paris en Ile-de-France ? Les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre) devraient générer des retombées économiques comprises entre 6,7 et 11,1 milliards d’euros pour Paris et sa région, selon une étude du Centre de droit et de l'économie du sport (CDES).

L’évaluation de ces retombées a été demandée par le Comité international olympique et le comité d’organisation Paris-2024. L'étude prend en compte l'ensemble du cycle de l'événement, de la phase de préparation (2018-2023) au déroulement (2024) en passant par l'héritage (2025-2034), soit un total de 17 années.

Plusieurs scénarios envisagés

Selon les scénarios - du plus pessimiste au plus optimiste -, les sommes comprises entre 6,7 et 11,1 milliards d'euros restent dans des valeurs hautes. En effet, ce chiffre est supérieur aux estimations de la même étude réalisée en 2016, avant l'attribution des Jeux à Paris. À l'époque, celle-ci prédisait des retombées comprises entre 5,3 et 10,7 milliards d'euros, quelle que soit la ville hôte.

©CDES

Il est important de noter que l'étude ne s'intéresse pas à la rentabilité des Jeux, qui fera l'objet d'une évaluation ultérieure. Elle se concentre plutôt sur l'activité économique générée par l'organisation des Jeux, le tourisme et les chantiers de construction entre 2018 et 2034.

L'organisation comprend toutes les dépenses du Comité d'organisation de Paris-2024 et ses retombées pendant la phase de préparation (2018-2024). Le tourisme, facteur le plus variable, se base sur toutes les dépenses générées par les visiteurs pour se rendre aux Jeux. Ainsi, pour le pôle construction, l'évaluation se base sur les revenus qu'ils engendreront pendant et après la période olympique.

UNE Comparaison difficile avec les éditions précédentes

Selon Tania Braga, directrice de l'héritage du CIO, «il est difficile de comparer des réalités différentes, des pays différents, des économies différentes». Il n'est donc pas possible de comparer les retombées économiques des Jeux de Paris 2024 avec celles des éditions précédentes.

L'étude ne permet pas d'estimer les retombées économiques pour l'ensemble de la métropole. En effet, la majorité des épreuves se dérouleront en Ile-de-France, à l'exception du football (Nice, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes), du basketball et du handball (Villeneuve-d'Ascq), du tir sportif (Châteauroux) et du surf (Tahiti).