Dîners clandestins : Séverine Ferrer dévoile des messages explicites

La polémique autour des restaurants clandestins continue de grandir. Ce lundi 5 avril, Séverine Ferrer a partagé des invitations reçues pour ces dîners dans une story Instagram.

L’ancienne animatrice de M6 révèle avoir été invitée à plusieurs reprises à aller dîner dans ces restaurants et clubs clandestins par une de ses connaissances dont elle garde l’identité secrète.

«Hello chère Séverine. Tu me dis si tu veux aller au restaurant un soir prochain avec moi et quelques comédiens ! Pace è salute !», lui écrit celui-ci. «On n’est pas en confinement ?», lui répond alors Séverine Ferrer. «Pas du tout !», semble s’amuser son interlocuteur avec des émojis souriants et une bouteille de champagne.

Séverine Ferrer a reçu une nouvelle invitation pas plus tard que jeudi dernier. «Hello, est-tu disponible pour aller dîner au restaurant ce samedi 3 avril ? Bises», peut-on lire. «Je te remercie mais je respecte le confinement, j’ai trop envie de retravailler», lui rétorque, un brin agacée, l’animatrice.