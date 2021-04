Voici les villes où l'on vit le mieux en France

Pour la deuxième année consécutive, l'association Villes et villages où il fait bon vivre a réalisé un classement des communes françaises où l'on vit le mieux. Comme l'an dernier, Annecy trône en tête du palmarès des villes.

Le chef-lieu et la préfecture de la Haute-Savoie a le même dauphin qu'en 2020 : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Quatrième l'an dernier, Angers (Maine-et-Loire) monte cette année sur le podium, au détriment de La Rochelle (Charente-Maritime), qui glisse en quatrième position.

Le top 10 est complété par Le Mans (Sarthe), Caen (Calvados), Nice (Alpes-Maritimes), Bordeaux (Gironde), Avignon (Vaucluse) et Lorient (Morbihan).

Ce classement, dévoilé ce dimanche par le Journal du dimanche, a été établi sur la base de 183 critères (la couverture en haut et très haut débits a été ajoutée par rapport à 2020), provenant de données de l'Insee ou d'organismes étatiques, répartis en huit catégories (qualité de vie, sécurité, commerces et services, transports, santé, éducation, solidarité, sports et loisirs). Leur poids dans le classement a été pondéré en fonction de leur importance aux yeux des Français, d'après un sondage OpinionWay réalisé l'an dernier. Les près de 35.000 communes de France métropolitaine ont été étudiées.

Paris seulement à la 55 ème place

Parmi les plus fortes progressions, on peut noter celles d'Ajaccio (Corse-du-Sud, +140 places), de Toulon (Var, +28), de Châteauroux (Indre, +11) et de Pau (Pyrénées-Atlantiques, +9).

Chez les très grandes villes, seules Nice et Bordeaux figurent dans le top 10. Rennes (Ille-et-Vilaine) est 12e, Strasbourg (Bas-Rhin) 13e, Nantes (Loire-Atlantique) 22e. Paris n'est que 55e, Lyon (Rhône) 56e et Marseille (Bouches-du-Rhône) 85e.

Du côté des villages, soit des communes de moins de 2.000 habitants, le classement reste dominé, comme en 2020, par Peltre (Moselle) et Guéthary (Pyrénées-Atlantiques). Epron (Calvados) est 3e.