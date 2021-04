Sciences Po Paris : des tags antisémites découverts sur la façade

Des tags antisémites ont été découverts ce lundi 12 avril sur les murs de l'entrée principale de Sciences Po Paris, rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement de la capitale.

«Ce matin, des inscriptions haineuses, dont certaines à caractère antisémite, ont été découvertes sur les murs (...) de l'entrée principale du campus de Sciences Po à Paris», a fait savoir l'Institut d'études politiques dans un communiqué.

Des taggs violent et antisémites ont été découverts ce matin devant @sciencespo.



Cette fois encore l’Université et ses valeurs sont attaquées



Nous portons plainte injure & provocation à la haine raciale et attendons que toutes les mesures soient prises pour retrouver les auteurs pic.twitter.com/DqGLZ5hRv9

— UEJF (@uejf) April 12, 2021