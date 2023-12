Marseille : un centre LGBTQIA + enfin inauguré dans la deuxième ville de France

Un centre d'accueil LGBTQIA + a été inauguré à Marseille ce samedi 9 décembre en présence Bérangère Couillard, la ministre en charge de la Lutte contre les discriminations.

Une grande première pour la cité phocéenne. Un centre LGBTQIA + a été inauguré ce samedi 9 décembre à Marseille, seule grande ville de France qui manquait d'une telle structure inter-associative destinée à accueillir toute personne en questionnement sur son orientation sexuelle.

«Il était temps. À Marseille, il manquait un centre, c'est quand même la deuxième ville de France», a souligné la ministre chargée des luttes contre les discriminations, Bérangère Couillard.

Ces centres, au nombre d'une vingtaine en France, remplissent des «missions très particulières» et sont souvent «les premières portes» que franchissent des jeunes et/ou leurs parents «pour répondre à des questions difficiles», a expliqué la ministre.

Une trentaine d'associations représentées

Depuis 2017, le projet était dans les tuyaux mais «cela a mis du temps de mobiliser les associations, les collectivités et parfois, il y a eu aussi la frilosité de certains», explique à l'AFP Stéphane Bernard, président de l'association Fierté Marseille Organisation qui pilote notamment la Pride à Marseille.

Financé à 50% par l'État et par les collectivités, le centre, situé à deux pas du Vieux-Port, accueillera une trentaine d'associations dans des domaines aussi divers que la santé, l'emploi, le logement ou la culture.

Il va permettre «un Marseille plus juste, plus inclusif» et un «signal fort» face aux discriminations, selon Théo Challande Névoret, adjoint au maire chargé de la lutte contre les discriminations.

Car «à Marseille, il y a des lieux pour la communauté, des bars, des commerces, mais il n'y en a pas des tonnes», ajoute Stéphane Bernard.