Jugé aux assises pour la mort d’une vieille dame étouffée par des madeleines

L’acquéreur d’un viager sera jugé aux assises d’Indre-et-Loire pour l’assassinat d’une pensionnaire d’un Ehpad de Tours, le 13 mai 2019. Elle avait été retrouvée étouffée par des madeleines.

Le juge d’instruction en charge de l'affaire vient de conclure à un assassinat de la femme âgée de plus de 90 ans, a rapporté France Bleu.

Le mobile du meurtre serait économique, a confié à la radio nationale Grégoire Dulin, procureur de la République de Tours. «Cette personne ne pouvait pas avaler toute seule ce type de gâteau, a-t-il déclaré. Cet homme a provoqué le décès de cette personne à des fins purement économiques, c'est-à-dire qu'il voulait s'emparer de son bien pour mener son propre projet immobilier».

D’après le procureur, le suspect se serait enfermé seul avec la nonagénaire dans la chambre de cette dernière. Le personnel soignant ne serait revenu dans la pièce qu’après son départ.

Il risque la réclusion à perpétuité

Par le biais de son avocat, l’ancien pompier de Paris, âgé de 62 ans, continue de clamer son innocence. Selon maître Adel Bendjador, toutes les pistes n'ont pas été approfondies : «Pourquoi n'y a t-il pas eu plus d'investigations sur ce groupe qui détient plusieurs Ehpad et dont la presse se fait régulièrement l'écho en raison des accidents que ce groupe peut rencontrer ? Pourquoi ne pas s'être intéressé aux problèmes de déglutition que peuvent rencontrer les personnes âgées ? Et puis il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer ce décès malheureux, à commencer par un accident bête».

D’après la radio nationale, le sexagénaire est incarcéré depuis deux ans. Il risque la réclusion à perpétuité.

Le procès devrait se tenir à la fin de l’année 2021 ou début 2022.