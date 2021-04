Téléthon 2020 : 77 millions d'euros récoltés, en baisse par rapport à 2019

C'est un montant en baisse par rapport à 2019, mais supérieur aux espérances. Le Téléthon 2020 a permis de récolter 77 millions d'euros, ont annoncé ses organisateurs ce jeudi.

«Le résultat dépasse toutes les attentes : 77 298 024 euros», a écrit l'association AFM-Téléthon dans un communiqué. En raison de la pandémie de coronavirus, les animations et les collectes locales programmées à l'occasion du grand événement annuel en décembre 2020 avaient dû être annulées.

Le montant final récolté a finalement dépassé de 19 millions d'euros les promesses de dons enregistrées lors du marathon caritatif de décembre dernier, retransmis sur France Télévisions. Mais il reste inférieur de 10 millions d'euros au bilan du Téléthon 2019 (87 millions d'euros).

«Près de 35 ans après sa création, le Téléthon 2020 a une fois encore prouvé sa formidable capacité d’adaptation et est parvenu à rassembler et à mobiliser les Français autour de la lutte contre les maladies rares, en dépit du contexte sanitaire», s'est réjoui l'AFM-Téléthon. La prochaine édition aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.