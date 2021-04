Covid-19 : Quels sont les départements qui pourraient être déconfinés en premier ?

Dans une interview accordée au Télégramme, le ministre de la Santé Olivier Véran s’est dit favorable à une levée des restrictions sanitaires le mois prochain «territoire par territoire».

Si ce déconfinement territorialisé est acté, les départements les moins touchés par l’épidémie pourraient logiquement être les premiers à être concernés par cet allégement des mesures. Mais quels sont-ils ?

Finistère, Pyrénées-Atlantiques, Gers...

D’après les données de Covid Tracker, au total, 33 départements se trouvent actuellement sous le seuil d'alerte, établi à 250 cas pour 100.000 habitants. Et parmi eux, 14 se situent même sous la barre des 200.

Au 21 avril, les départements où le taux d’incidence est le plus bas, sur une semaine glissante, sont : le Finistère (89), les Pyrénées-Atlantiques (106), le Gers (110) et les Landes (122). Ce sont les seuls territoires où le taux d’incidence ne dépasse pas 150.

Parmi les départements où le virus circule le moins, on retrouve ensuite La Haute-Corse (166) et la Corse-du-Sud (165), les Hautes-Pyrénées (174), la Charente-Maritime (175), le Lot (187), la Creuse (187), le Lot-et-Garonne (190), le Morbihan (196), l’Indre (199), et enfin l’Ariège (199).

Et les derniers ?

Les départements où, au contraire, la circulation du virus reste particulièrement préoccupante, se trouvent essentiellement dans la région Ile-de-France.

Dans le détail, le taux d’incidence s’élève à 657 en Seine-Saint-Denis, à 641 dans le Val-d'Oise, à 575 dans le Val-de-Marne, et à 512 à Paris. A ce jour, il dépasse également la barre des 500 dans les Bouches-du-Rhône (507).

Dans le quotidien breton de ce mardi 19 avril, le ministre de la Santé a souligné qu’«il y a moins de nouveaux cas au quotidien : on était monté à 40.000, on est aujourd'hui aux alentours de 33.000 cas chaque jour en moyenne», précisant toutefois que «cette diminution reste fragile».

«Nous sommes toujours à un niveau très élevé de l’épidémie et la descente n’est pas encore suffisamment rapide et tranchée, a ajouté Olivier Véran. Il nous faut continuer nos efforts».