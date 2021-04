Retour à l'école lundi 26 avril : quel protocole sanitaire ?

Une rentrée pas comme les autres. Le retour à l'école post-confinement et post-vacances de Pâques aura bien lieu lundi prochain, le 26 avril, pour les maternelles et les primaires. Mais quel protocole sanitaire est envisagé ?

Pour cette première rentrée de printemps en présentiel, avant celle des collégiens et lycéens prévue la semaine suivante, plusieurs changements vont avoir lieu.

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, mais aussi du ministre de la Santé, Olivier Véran, a en effet donné, ce jeudi 22 avril, une conférence de presse pour tout détailler.

Un retour en classe sous protocole strict

Concrètement, le retour à l'école se fera ainsi sur un protocole sanitaire «strict» similaire à celui qui était appliqué avant les vacances scolaires. Les cours en présentiel se feront lundi 26 avril pour le primaire, la maternelle et les crèches. Le même jour, les cours reprendront à distance pour les élèves du secondaire, et cela pendant une semaine. Ensuite, toujours pour le lycée, les cours resteront en mode «hybride», soit par demi-groupes et alternance de cours à distance et en présentiel.

«Chaque fois que cela est pertinent, nous encouragerons aussi les classes en plein air, de même que nous encouragerons les activités sportives en plein air le plus possible», a indiqué Jean-Michel Blanquer.

avalanche d'autotests et tests salivaires

Ce protocole sanitaire renforcé dans les classes sera conjugué à une stratégie massive de dépistages. Le gouvernement prévoit de proposer 400.000 tests salivaires par semaine à la reprise, «avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai», a indiqué Jean Castex. La priorité sera donnée aux enseignants et aux lycéens, a précisé le Premier ministre. Cela s'explique par le fait que la Haute Autorité de santé (HAS) n'a pas encore autorisé l'usage des autotests aux jeunes de moins de 15 ans. Elle doit rendre un avis sur ce sujet dans les prochains jours. Cela étant dit, la France a également commandé 64 millions d'autotests pour l'Education nationale

Fermeture de classe dès le premier cas de Covid

De la même manière, prévoit la fermeture d’une classe dès le premier cas de Covid constaté variant ou non. Auparavant, cette mesure ne concernait que les écoles maternelles, où le masque n'est pas porté.

Une mesure qui devrait rassurer les familles qui elles-aussi plaidaient pour un protocole sanitaire «strict». En effet, un sondage OpinionWay pour le syndicat enseignant Snes-FSU, rendu public ce mercredi, indiquait que sur le sujet de l'école, 83 % des Français souhaitaient maintenir le serrage de vis. Celui-ci passant par la définition immédiate des personnes dites cas contact et la fermeture de la classe entière dès la survenance d'un cas positif.

Par ailleurs, 75 % des Français interrogés se disaient favorables à l'installation de capteurs de CO2 et des systèmes d'aération dans les écoles. Ces dispositifs permettent de surveiller la qualité de l'air et d'aérer si besoin, ceci afin de limiter la propagation du Covid-19. Pour autant, le gouvernement n'a pas fait mention de ces moyens de lutte lors de sa conférence de presse.