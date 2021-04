Les véhicules Renault et Dacia seront bridés à 180 km/h à partir de 2022

«La vitesse représente plus d'un tiers des accidents mortels», rappelait le directeur général de Renault, Luca de Meo, vendredi 23 avril. Pour lutter contre ce phénomène, le PDG a annoncé, lors de l'assemblée générale des actionnaires, que les véhicules de la firme au losange, Dacia y compris, seront bridés à 180 km/h à partir de 2022.

Luca de Meo a précisé que la vitesse «sera plafonnée [...] quel que soit le modèle de Renault ou Dacia». Néanmoins, selon les informations des Echos, les Alpine n'ont pas été mentionnées parmi les véhicules concernés. La nouvelle Mégane électrique, qui doit être mise sur le marché en 2022, sera la première à répondre à cette nouvelle exigence. Selon le directeur général de Renault, son régulateur de vitesse sera, par défaut, réglé sur 160 km/h.

With the 2nd pillar, #tech is at the service of the user #safety. As technology shapes the #FutureOfMobility, we will produce "caring cars" by putting innovation in safety first! #CarMakerCareMakers pic.twitter.com/44kVkcDuvg

— Renault Group (@renaultgroup) April 23, 2021