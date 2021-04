Sécurité routière : un baromètre pointe la conduite «inconsciente» des usagers de trottinettes

La crise sanitaire a fait évoluer les modes de déplacement et les trottinettes sont de plus en plus fréquentes dans les rues françaises. Problème : selon un baromètre de la sécurité routière publié ce mardi 6 avril par Axa Prévention, leurs usagers se montrent particulièrement imprudents.

Les conclusions de cette enquête décrivent une conduite «inconsciente», motivée par le fait que ceux qui utilisent des trottinettes «n'ont pas le sentiment d'être soumis au code de la route». Ainsi, sur les 237 usagers interrogés, 79% déclarent rouler sur le trottoir, 68% ne portent pas de casque et 66% ne prennent pas la peine de s'arrêter au feu orange.

Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser une trottinette électrique pour vos déplacements quotidiens. Rappel des règles d'or à suivre pour rouler en sécurité pic.twitter.com/U9YZEVfeRf — Sécurité routière (@RoutePlusSure) March 31, 2021

Cela s'explique notamment par le fait que la trottinette est perçue comme «un jouet augmenté» qui ne présente pas de danger, «même sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants», précise Eric Lemaire, président de l'association Axa Prévention.

Convaincus d'utiliser un véhicule inoffensif, la majorité des usagers (60%) reconnaît son ignorance concernant la réglementation encadrant l'usage des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) en France.

Résultat, de nombreux «comportements déviants» sont observés. Parmi les interrogés, 78% déclarent téléphoner en roulant, soit 23% de plus qu'au début de l'année 2020. Les usagers de trottinettes sont également de plus en plus nombreux à consulter ou envoyer des SMS sur la route (72%) ou encore à publier sur les réseaux sociaux (65%).

Les données récoltées lors de cette enquête permettent de dresser le portrait type du propriétaire de trottinette électrique. Il s'agit plutôt d'un homme, Francilien, âgé d'une trentaine d'années et issue des catégories socioprofessionnelles supérieures. La moitié des usagers utilise les trottinettes en libre service quand l'autre dispose de son propre engin, qui n'est pas sans risque.