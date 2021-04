Île-de-France : de plus en plus de personnes «non prioritaires» se font vacciner

C'est une réalité confirmée sur le terrain : de plus en plus de rendez-vous de vaccination sont accordés à la population non prioritaire. Alors que de nombreux créneaux de vaccination sont encore disponibles en Ile-de-France, les autorités sanitaires appellent les personnes prioritaires à aller se faire vacciner dès qu'elle le peuvent.

Il faut «accompagner les plus de 60 ans qui avaient peut-être renoncé [à se faire vacciner]. La moitié d'entre eux n'a pas encore été vaccinée et la moitié des malades en réanimation a plus de 60 ans», a ainsi fait savoir Aurélien Rousseau, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France, ce mercredi 28 avril, soulignant que des centres de vaccination franciliens disposaient «encore de créneaux, grâce à l'augmentation des doses livrées».

Des centres de vacci d’IdF disposent encore de créneaux, grâce à l’des doses livrées. 1er objectif : relayer l’info et accompagner les +de 60 ans qui avaient peut-être renoncé... La moitié d’entre-eux n’a pas encore été vaccinée. Et la moitié des malades en réa a +de 60 ans. — Aurélien Rousseau (@aur_rousseau) April 28, 2021

«La consigne est de ne perdre aucune dose»

Un message qui n'a pas été publié au hasard, pile au moment où de plus en plus de personnes non prioritaires réussissent à se faire vacciner en Ile-de-France, brûlant ainsi la priorité aux personnes prioritaires qui n'ont pas encore été vaccinées. Pour autant, pas question de perdre une dose de vaccin : «pour tous les vaccins confondus, les directives gouvernementales sont très claires, la consigne intangible est de ne perdre aucune dose», explique en effet l'ARS Ile-de-France ce mercredi.

Et la réalité s'en suit sur le terrain, comme dans le département de Seine-Saint-Denis (93) par exemple, où des Franciliens de moins de 55 ans assurent avoir réussi à se faire vacciner sans souci. «Si vous êtes dans le 93, regardez les créneaux sur Doctolib, il y en a plein !», peut-on lire sur ce tweet.

Je viens de me faire vacciner dans ma ville de Seine-Saint-Denis, où la CPAM a reçu de nombreuses doses et a ouvert la vaccination à tous! Si vous êtes dans le 93, regardez les créneaux sur Doctolib, il y en a plein! — Pauline Bock (@PaulineBock) April 28, 2021

L'ARS Ile-de-France témoigne en effet que «dès lors qu’un flacon est ouvert et qu’il reste des doses en fin de journée, ou qu’un flacon arrive à péremption, les doses sont utilisées pour vacciner des personnes volontaires sans rendez-vous, qui se présentent en pharmacie ou en centre de vaccination». Des doses «attribuées en priorité aux personnes éligibles à la vaccination», précise l'agence régionale, alors que de nombreux centres de vaccination dans la région tiennent des listes d’attente à cet effet.

C'est le cas par exemple dans les centres de vaccination de Tremblay (93) et de Montreuil (93), explique le vice-président de la Seine-Saint-Denis (93) chargé de la santé Pierre Laporte. «On était au début à 190 doses par jour, et aujourd'hui, on est à 250 sur ces centres donc c'est normal que des créneaux ne soient pas tous pris. Pour autant, nous avons des files d'attente de plusieurs centaines de personnes. Je vous assure qu'on ne perd aucune dose [...] on ne chôme pas», a-t-il rapporté.

«L'Etat autorise une marge de manœuvre »

De fait, selon l'ARS, «l’Etat autorise une marge de manœuvre pour vacciner des publics non éligibles avec les doses restantes [...] dans le cas où il n’y aurait pas de personnes éligibles qui se présenteraient». Et de conclure : «Il n’y a donc aucune perte de doses, au-delà d’éventuels incidents techniques afférents à toute opération logistique [...] estimé à hauteur de 5 % par le ministère de la Santé».

Quant à la question d'ouvrir la vaccination dite «prioritaire» à d'autres publics, le gouvernement ferme la porte à cette option. Un élargissement des publics serait «prématuré», a ainsi fait savoir le Premier ministre Jean Castex, qui annonce néanmoins qu'il faudrait sans doute «élargir les plages horaires» des centres de vaccination «dans les semaines à venir», avec l'arrivée imminente de «doses supplémentaires».

A noter qu'au 26 avril, 2.126.027 de personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin en Ile-de-France, selon les derniers chiffres du ministère. Soit 17.32 % de la population francilienne ayant reçu leur première injection. Un pourcentage encore inférieur à la moyenne nationale, qui avait atteint 21,37 % lundi.