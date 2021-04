Île-de-France : deux centres de dépistage du Covid-19 installés dans le métro

Deux centres de dépistage ont été installés dans les stations Châtelet-les-Halles (75) et Bobigny Pablo Picasso (93), a annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France ce mercredi 28 avril. Ils ouvriront respectivement mercredi 28 et jeudi 29 avril.

«Cette action s'inscrit dans la logique d'aller au plus près des Franciliens en déployant de nouveaux centres de dépistage», a ainsi ccommuniqué l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France ce mercredi, ajoutant que «ce nouveau partenariat» allait ainsi «permettre d'offrir aux travailleurs les plus exposés de nouvelles possibilités de dépistage à l'occasion de leurs trajets», notamment aux heures de pointe.

L'objectif de l'ARS ? Installer ces deux sites «à destination des travailleurs les plus exposés au virus» dans le cadre de la politique «de sensibilisation, de dépistage et de vaccination des populations les plus éloignées du système de santé». Pour cela, ces deux centres ont été pensés pour accueillir du public, très tôt le matin et tard le soir, en dehors des horaires "classiques" des pharmacies et des laboratoires.

Ouverts du lundi au vendredi

Dans un premier temps, ils seront donc ouverts «pour une période expérimentale de deux semaines», du lundi au vendredi de 6h à 10h, puis de 17h à 21h. Là, une dizaine de personnes – dont des médiateurs de lutte anti-covid (MLAC) de la Croix Rouge Française et un infirmier diplômé d'Etat – seront chargés de l'accueil du public.

A noter que le premier centre – ouvert dès le 28 avril – est situé au niveau de la plateforme d'échange entre les quais du RER A et du RER B à Châtelet-les-Halles, alors que le deuxième – ouvert le 29 avril – est situé à la gare routière de Bobigny Pablo Picasso, au niveau de l'arrêt de bus 251, direction Aulnay.

«Ces deux dispositifs de dépistage s'inscrivent dans un contexte sanitaire de circulation active du virus et de ses variants, où le taux d'incidence à l'échelle régionale est encore élevé», explique l'ARS. Selon les dernières données de Covid Tracker, le taux d'incidence – nombre de cas pour 100.000 habitants – est de 461 en Ile-de-France, contre 302 pour la moyenne nationale.