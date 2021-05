Déconfinement : collèges, déplacements... Ce qui change dès ce lundi

La première vitesse enclenchée. Ce lundi 3 mai, la France amorce l'étape 1 de son plan de déconfinement progressif en quatre phases.

Cette première étape, qui aura valeur de test, va donc s'accompagner d'une première série d'assouplissements des mesures sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. CNEWS fait le point sur tout ce qui change à compter d'aujourd'hui.

Les attestations de déplacement sont supprimées

Premier changement de taille, les attestations de déplacement sont supprimées. Concrètement, cela signifie, d'une part, qu'il est possible de se déplacer sans avoir à justifier le motif de sa sortie et, d'autre part, que la limite des 10 ou des 30 km autour de son domicile ne s'applique plus. De même, les déplacements inter-régionaux sont de nouveau autorisés.

Les prochaines semaines, nous allons construire ensemble le chemin qui nous ramènera à la vie normale. Tenir ensemble. Pour nous retrouver. Les étapes : pic.twitter.com/QdgM7bl9fk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2021

Mais attention. Le couvre-feu, lui, continue bien de s'appliquer aux horaires habituels, soit de 19h le soir jusqu'à 6h le lendemain partout sur le territoire national. On veillera donc à adapter ses trajets en conséquence.

Les collégiens et lycéens sont demandés

Autre changement d'importance, au chapitre éducatif celui-ci, les lycéens reprennent les cours en présentiel mais par demi-jauge. Les collégiens, eux, reprennent tous les cours en présentiel.

Toutefois, les classes de 4e et 3e des 15 départements les plus touchés par l'épidémie reprennent eux aussi les cours en demi-jauge. Il s'agit des élèves des départements suivants : l'Aisne, les Bouches-du-Rhône, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Loire, le Nord, l'Oise, Paris, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, le Val-de-Marne et les Yvelines.

Les commerces : la voie du statu quo

Concernant les commerces actuellement fermés, pas de changement dans l'immédiat, ils le resteront. Il faudra en effet attendre jusqu'au 19 mai, date de la prochaine étape du déconfinement, pour pouvoir y faire ses emplettes.

Pour rappel, voici les commerces qui ne sont pas autorisés à ouvrir depuis le 31 mars, date à laquelle Emmanuel Macron avait annoncé le troisième confinement «hybride» résumé par la formule : «Dedans avec les miens, dehors en citoyen». Ce sont : les enseignes d'habillement et de prêt-à-porter, les magasins de chaussures, les magasins de jouets, les bijoutiers et horlogers, les parfumeries, les instituts de beauté, les salons de massage et de manucure et les studios de tatouage et de piercing.

Tous ces établissements pourront donc rouvrir à partir du 19 mai, soit en même temps que les terrasses des cafés et restaurants et les lieux culturels. Le mercredi 19 mai sera également le jour où le couvre-feu sera repoussé à 21 h.