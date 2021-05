Claude Chirac, la fille de l'ancien président, va se présenter à sa première élection, en Corrèze

Claude Chirac marche dans les pas de son père. La fille de l'ancien président Jacques Chirac va se présenter pour la première fois à des élections, en l'occurrence les départementales, qui se dérouleront les 20 et 27 juin, en même temps que les régionales.

Pour se lancer en politique, la présidente de la Fondation Chirac, 58 ans, n'a pas choisi un département au hasard. Elle se présentera en Corrèze, terre historique du chiraquisme, où son père, décédé en 2019, a démarré sa carrière politique dans les années 1960 avant d'en devenir président du conseil départemental de 1970 à 1979. Sa mère, Bernadette Chirac, y a de son côté siégé pendant 36 ans, entre 1979 et 2015.

Toutefois, Claude Chirac ne se lancera pas dans l'un des fiefs historiques de ses parents, à Ussel ou à Tulle. Elle sera en effet tête de liste dans un canton de Brive-la-Gaillarde, en binôme avec Julien Bounie, conseiller municipal Les Républicains (LR), sur la liste «Corrèze Demain» du président LR sortant Pascal Coste (LR).

Un engagement déjà évoqué l'an dernier

D'abord révélée par Le Point ce mardi matin, l'information a ensuite été confirmée par l'intéressée elle-même dans une interview à La Montagne. Elle a justifié sa candidature par son «attachement viscéral à la Corrèze et aux Corréziens» et par l’importance qu'elle dit accorder «à l’intérêt général et à servir».

Sa candidature n'est pas complètement une surprise. En septembre dernier, elle avait évoqué dans une interview un possible engagement politique en Corrèze. «Je serai très heureuse de m'engager pour la Corrèze. Sous quelle forme ? Honnêtement, je ne le sais pas encore», avait confié celle qui était la conseillère communication de son père du temps où il était à l'Elysée (1995-2007).