Espace : quel est le salaire d'un astronaute comme Thomas Pesquet ?

C'est une bonne situation ça, astronaute ? Alors que Thomas Pesquet est à nouveau dans l'espace, tous les regards sont tournés vers la Station spatiale internationale et son équipage. Leur quotidien en apesanteur fait sans nul doute naître des vocations mais en est-il de même de leur salaire ?

La rémunération des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA) est régie par la grille de salaire des organisations coordonnées, sachant qu'un astronaute se situe entre les grades A2 et A4. Le premier correspond à une rémunération comprise entre 6.197,55 et 6.927,94€ net, contre 7.647,05 à 8.464,41€ pour le grade A3. Enfin, le grade A4 permet de gagner entre 8.886,75 et 9.778,49€ par mois.

3 équipages (Crew-1, Crew-2, Soyouz MS-18), 11 : difficile de faire entrer tout le monde dans le cadre ! Ce n’est pas le record à bord de l’ISS (13 : superstitieux s’abstenir), mais c'était bien plein. #MissionAlpha https://t.co/4JpTaUFzRd pic.twitter.com/G0VRov47lr — Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 4, 2021

Les astronautes débutants, qui commencent leur carrière, entrent à l'ESA au grade A2. Ils accèdent au A3 seulement après avoir réussi la formation basique d'astronaute et décrochent le grade A4 après avoir connu leur premier vol dans l'espace. Ils disposent d'indemnités complémentaires lorsqu'ils ont des enfants et des primes leur sont parfois versées, notamment lorsqu'ils travaillent le week-end.

Une rémunération confortable pour des professionnels soumis à une sélection drastique. A titre d'exemple, en 2009, lors du recrutement de Thomas Pesquet, seuls six élus ont été retenus sur 8.400 candidats. Une exigence qui ne doit pas décourager les vocations puisque l'Agence spatiale européenne cherche de nouveau talents en ce moment même : la date limite de candidature est fixée au 28 mai.