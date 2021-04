Thomas Pesquet : sa photo surprise des toilettes du Crew Dragon intrigue les internautes

A quoi ressemble les WC dans la capsule Crew Dragon et comment avoir un moment d'intimité ? C'est ce qu'a révélé Thomas Pesquet dans un Tweet récent qui a suscité la curiosité des internautes.

Après avoir pris ses aises au sein de l'ISS samedi, le spationaute français Thomas Pesquet, très attachés aux réseaux sociaux, a commencé à partager ses premiers souvenirs de voyage sur Twitter.

Et après avoir quitté la capsule qui l'a amené à bord de la station spatiale, l'astronaute a tenu à partager ce petit détail auquel on pense peu mais qui a de l'importance. Surtout lorsque l'on sait que les quatre membres de l'équipage embarqués sont restés plus de 24 heures à l'intérieur de Crew Dragon.

Voici l'un des équipements les plus secrets du Crew Dragon, et pourtant c'est l'un des plus utiles : les toilettes ! Un simple rideau pour l’intimité, et le reste c’est surtout des détails techniques. Mais la vue est imprenable Bravo au designer de @SpaceX ! #MissionAlpha pic.twitter.com/2PIdx5ZaZe — Thomas Pesquet (@Thom_astro) April 25, 2021

On peut ainsi voir des toilettes qui n'obéissent pas aux lois de la gravité terrestre, puisqu'elles sont atteignable une fois en apesanteur. «Un simple rideau pour l'intimité» (...) «mais la vue est imprenable» sur notre planète bleue, s'amuse ainsi Thomas Pesquet qui n'entre toutefois pas dans les détails techniques de ces toilettes high-tech.

Toutefois, en zoomant sur l'image partagée sur le réseau social, on peut découvrir un petit détail qui permet de savoir où finissent les matières fécales des astronautes. Un point qui a amusé de nombreux internautes en réponse au message posté par Thomas Pesquet. Certains rappelant que ce type de déchets finit expulsé dans l'espace.

Le spationaute français vient de prendre ses quartiers au sein de l'ISS. Baptisée Alpha ou Crew-2, cette mission doit durer six mois. Au cours de cette période, près de 200 expériences scientifiques seront réalisées, notamment dans le domaine médical. L’objectif est également de préparer des missions futures, notamment en vue d’emmener des humains vers la Lune et vers Mars.