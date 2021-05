La filière d'importation de drogue irriguait l'Isère

Sept personnes ont été interpellées la semaine dernière, suspectées de participer depuis plusieurs années à l'acheminement en France de différents produits stupéfiants, à destination du secteur isérois.

Les chargements de drogue arrivaient à bord de poids-lourds qui remontaient d'Espagne à destination des Pays-Bas. En chemin, un homme de 39 ans, habitant l'Isère et déjà connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de droit commun et des affaires de drogue, récupérait d'importantes quantités de stupéfiants. Cocaïne, crack, héroïne, cannabis, les livraisons étaient régulières et lui permettaient de revendre les produits au niveau local.

Au terme d'une enquête ouverte en juin 2020, puis de l'information judiciaire lancée en février dernier, les enquêteurs de la Section de recherche de Grenoble ont enclenché les interpellations. De deux individus d'abord, arrêtés au moment d'un échange de marchandise illicite entre le chauffeur du camion, hollandais, et le suspect isérois. Appuyés des militaires du GIGN, les gendarmes ont saisi sur place près de 20 000 euros en espèces, une arme, un brouilleur de communications et deux sacs dans lesquels se trouvaient 30 kg d'une substance brunâtre soumise à expertise depuis.

Dans la foulée, cinq autres suspects ont été interpellés, parmi lesquels un homme aux Pays-Bas que les enquêteurs pensent être le commanditaire, mais aussi l'épouse du chauffeur du poids lourd. Présentés au juge d'instruction, quatre des sept individus arrêtés au total ont été mis en examen dans le cadre de cette instruction ouverte pour trafic de stupéfiants et blanchiment, dont deux placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations. Investigations qui pourraient donner lieu à la saisie de plusieurs biens en rapport avec le trafic présumé : véhicules, biens immobiliers, comptes bancaires. En perquisition, les gendarmes ont saisi notamment 100 000 euros en numéraire, près de 700 grammes d'héroïne et 170 g de résine de cannabis.