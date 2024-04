Calibres, gilet pare-balles, munitions… Trois individus mis en examen pour trafic d’armes à Marseille

Trois personnes ont été mises en examen, vendredi 19 avril dernier, pour trafic d’armes à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Outre les armes, trois brassards et un porte-cartes professionnelle siglés «Police» ont été retrouvés à leur domicile lors des perquisitions.

Le 17 avril dernier, dans le cadre d’une enquête menée par la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), la Bridage de Surveillance Intérieure (BSI) ainsi que le RAID ont procédé à une opération à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, au cours de laquelle ils ont pu saisir des armes de catégorie B et C et de 1.614 munitions de divers calibres, a indiqué le ministère de l’Economie dans un communiqué.

Au total, quatre personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre. Des perquisitions ont été menées chez trois d'entre eux où, trois brassards, un tee-shirt, trois casquettes et un porte-cartes professionnelle siglés «Police» ont été trouvés.

Les policiers ont également retrouvé un gyrophare, douze talkies-walkies, une paire de menottes et un gilet pare-balles. Tous ces objets ont été remis à la Brigade de répression du Banditisme à l’issue des procédures de retenue douanière.

Vendredi 19 avril dernier, les trois individus ont été mis en cause à la suite d’une information judiciaire ouverte. «Bruno Le Maire et Thomas Cazenave félicitent tous les agents de la douane pour ces nouvelles saisies qui démontrent que les services de l’Etat sont pleinement mobilisés, chaque jour et sans relâche, dans la lutte contre tous les trafics», a écrit le ministère de l’Economie dans le communiqué.