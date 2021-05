Vaccination ouverte à tous le 12 mai : comment en bénéficier ?

A partir du 12 mai, la vaccination contre le coronavirus sera ouverte à tous les adultes, a annoncé Emmanuel Macron ce jeudi, mais à la condition que des doses restantes soient disponibles le lendemain. Voici le mode d'emploi pour en bénéficier.

Chaque jour, en fin d'après-midi, il suffira de se rendre sur Doctolib ou une autre plate-forme similaire (Keldoc, Maiia, Ordoclic, MaPharma), a expliqué le chef de l'Etat en inaugurant le premier grand vaccinodrome parisien, à la Porte de Versailles.

Si des rendez-vous ne sont pas pris pour le lendemain, et si donc des doses sont disponibles, il sera alors possible de réserver un créneau, et ce sans limite d'âge. Une mesure prise pour «ne pas qu'on gâche quelque dose que ce soit», a indiqué Emmanuel Macron, réitérant les objectifs de 20 millions de vaccinés mi-mai et 30 millions mi-juin.

«Aucun créneau ne doit être perdu. A partir du 12 mai, les rendez-vous qui n’auront pas trouvé preneur 24 heures avant seront ouverts à tous les adultes volontaires, sans condition», a ensuite répété sur Twitter le président de la République.

Guillaume Rozier, créateur du site Vite Ma Dose, qui permet de trouver rapidement un créneau de vaccination disponible près de chez soi, et cité par Emmanuel Macron dans son tweet, a affirmé que chaque jour, ce seront «plusieurs milliers de créneaux qui seront mis à disposition des plus de 18 ans n’ayant pas de comorbidité». Sur certaines plates-formes, il sera même possible de prendre rendez-vous pour le jour-même, a-t-il ajouté.