Régionales et départementales : jusqu'à quand peut-on s’inscrire sur les listes électorales ?

Les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin approchent à grands pas. Pour pouvoir voter, et comme c'est le cas pour toutes les élections, il faut remplir un certain nombre de critères dont celui d'être inscrit sur les listes électorales. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, il va falloir se dépêcher.

Les Français qui souhaitent faire entendre leur voix à l'occasion de ces élections sur des sujets aussi divers que ceux afférents aux collèges et aux lycées, à l'urbanisme ou à l'action sociale n'ont en effet plus que quelques jours pour se faire connaître.

L'inscription sur les listes électorales pour les prochaines régionales et départementales peut ainsi être réalisée jusqu'au vendredi 14 mai. A noter toutefois que cette condition ne vaut que pour participer aux scrutins des 20 et 27 juin 2021. Autrement, il est tout à fait possible de s'inscrire quand on le souhaite.

Etre inscrit sur les listes constitue la quatrième condition à remplir pour pouvoir voter à une élection en France avec celle d'être majeur, de disposer de la nationalité française et de jouir de ses droits civils et politiques.

Plusieurs options d'inscription possibles

Pour pouvoir s'inscrire sur les listes, l'électeur dispose de plusieurs choix possibles.

L'inscription peut ainsi se faire par internet, en utilisant le téléservice proposé par le site service-public.fr (lien disponible ICI). Une démarche facilitée et grandement utile en ces temps de Covid.

Néanmoins, rien n'empêche les personnes qui souhaitent se rendre directement en mairie de le faire (on conseillera néanmoins de se rapprocher de la mairie de son domicile pour connaître les éventuelles conditions d'accès et horaires).

De même, il est tout à fait possible de mandater un tiers avec les pièces exigées.

Enfin, l'inscription sur les listes électorales peut se faire par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 (disponible en téléchargement ICI) et les pièces exigées. Attention néanmoins à respecter les délais d'acheminement du courrier (le cachet de la Poste faisant foi).

Le formulaire Cerfa n°12669*02 précise quelles sont ces pièces justificatives demandées. En plus du propre formulaire, il y a notamment une photocopie d'un titre d'identité et un justificatif de domicile.

Les jeunes inscrits automatiquement

Bon à savoir : les nouveaux électeurs de 18 ans qui ont fait leur recensement citoyen sont, eux, inscrits automatiquement sur les listes électorales. C’est le cas également des personnes devenues françaises après 2018.

En revanche les personnes qui ont déménagé doivent, elles, bien se réinscrire auprès de la mairie de leur nouveau domicile ou déclarer leur nouvelle adresse en cas de déménagement dans la même commune.

Une dernière chose très utile, les électeurs qui ne savent pas si leur situation est à jour peuvent vérifier leur statut directement sur le site du service public via un lien spécialement dédié (disponible ICI).

Le site de référence de l'administration française met enfin à disposition un «chatbot» (ou «discussion robotisée» en français, NDLR) via «Mia», son ambassadrice virtuelle et bien informée.