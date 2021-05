A quoi servent les élections régionales et départementales ?

A l'approche des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin, beaucoup de Français se demandent à quoi ce rendez-vous électoral est censé servir. Certes moins emblématiques que la présidentielle ou les législatives, ces élections concentrent pourtant plusieurs aspects concrets de la vie quotidienne.

Après la politique de décentralisation menée dès les années 1970, puis poursuivie et amplifiée au cours des dernières décennies, les régions et les départements n'ont en effet cessé de voir leurs compétences élargies.

Par ailleurs, les régions partagent avec les départements un certain nombre de prérogatives. Dans une certaine mesure, cela explique pourquoi le scrutin est organisé le même jour.

Régions : Transports, lycées, formation professionnelle...

Depuis la réforme territoriale de 2014, la France compte 13 régions métropolitaines et cinq régions d'Outre-mer.

Le développement économique constitue la mission principale de chacune de ces régions. En effet, la région est la seule collectivité locale à pouvoir verser des aides directes aux entreprises. Avec l'Etat, elles ont d'ailleurs été particulièrement mises à contribution avec la crise sanitaire. De même, ce sont elles qui gèrent les fonds européens.

Par ailleurs, de par ces compétences économiques, ce sont les régions qui coordonnent sur les territoires la formation professionnelle.

Toutes ces politiques sont élaborées et mises en oeuvre par les conseillers régionaux, élus pour six ans. Au sein des conseils régionaux, ces élus gèrent également le transport ferroviaire de personnes au sein de la région (comme les TER) et leurs infrastructures.

Enfin, depuis le 1er janvier 2016, les régions prennent aussi en charge le transport routier (y compris scolaire). Celui-ci était jusqu'alors de la compétence des seuls départements.

La région a également la charge des lycées et des établissements d'éducation spécialisée. C'est donc le conseil régional qui gère la construction, l'entretien et le fonctionnement des lycées. De même, les conseils régionaux s'occupent de l'information et l'orientation des élèves, étudiants et apprentis. Ils sont également chargés des formations sanitaires et sociales (infirmier, aide-soignant, sage-femme, éducateur spécialisé, etc.).

Enfin, chaque région doit présenter un schéma régional d'aménagement du territoire dans le but notamment de respecter des objectifs de développement durable et un schéma régional de développement économique qui dessine un certain nombre d'objectifs en termes d'attractivité économique.

Départements : Colleges, action sociale, associations sportives ...

Depuis 2015, l'action des départements se concentre, elle, essentiellement sur quatre piliers.

La principale mission des départements concerne ainsi et en premier lieu l'action sociale. Concrètement, les départements sont donc amenés à travailler dans le domaine de l’enfance (adoption, aide sociale à l’enfance...), du handicap (insertion sociale et aides financières...), des personnes âgées et de la dépendance (création et gestion des maisons de retraite...) ou encore de la gestion des prestations sociales (gestion du revenu de solidarité active / RSA...).

Deuxième compétence, alors que les régions s'occupent des lycées, les départements ont eux la gestion des collèges. Ils en gèrent ainsi la construction, l’entretien, l’équipement et le fonctionnement. Par ailleurs, les départements prennent aussi en charge la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) (personnels qui travaillent dans l'informatique, la restauration collective ou encore la technique au sein des établissements scolaires) des collèges.

Les conseillers départementaux, élus pour six ans au sein des conseils départementaux décident aussi des actions en faveur de la Culture en travaillant, entre autres, à la conservation du patrimoine et des musées. Dans le même ordre d'idées, chaque département gère les bibliothèques et archives départementales (les municipales restant, comme leur nom l'indique, de la responsabilité des municipalités).

Le soutien aux associations sportives fait aussi partie des compétences des départements. A noter toutefois que, sous certains aspects, le sport, la culture ou encore le tourisme font partie des «compétences partagées» entre les différentes collectivités territoriales, incluant bien sûr les régions.

Dernière chose, le réseau routier départemental, qui représente près de 400.000 kilomètres de routes, est aussi à la charge du département. C'est donc lui qui gère la construction et l'entretien de ce réseau.