Fusillade aux Plantiers : toujours en fuite, le suspect est «capable d'être lourdement armé»

Ce mardi 11 mai au matin, un homme salarié de la scierie du village cévenol des Plantiers (Gard), a tué par balle le patron de l'établissement et un autre employé avant de prendre la fuite possiblement «lourdement armé», selon la police.

Après avoir abattu ses deux collègues, le tueur, licencié dans un club de tir, a fui dans la forêt.

#ALERTE | Une opération de la @Gendarmerie est en cours dans la commune des Plantiers dans le département du #Gard.



Les forces de sécurité et de secours sont sur place.



Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités.

Il est activement recherché par les gendarmes déployés sur place, a précisé François Schneider à l'Agence France-Presse (AFP), qui a souligné que le GIGN était attendu, «compte tenu de la dangerosité» du meurtrier.

Les habitants invités à rester confinés

La mairie a de son côté demandé à tous les habitants de la commune de rester confinés chez eux, rapporte France Bleu.

Une cellule de crise a par ailleurs été mise en place par la mairie.

Un homme décrit comme «déterminé»

Sollicitée par CNEWS, une source proche du dossier a pu livrer des détails complémentaires sur le profil du suspect. L'individu est ainsi un homme âgé de 29 ans. Marié et décrit comme étant «calme, posé», mais également «extrêmement déterminé», il était en conflit avec son employeur.

Selon cette source, le suspect a en outre des antécédents judiciaires pour des faits de droit commun mais pas pour violences. Ce qui inquiète plus particulièrement les autorités, c'est qu'il a beaucoup d'armes déclarées, du 9 mm à la 22 en passant par le revolver et le calibre 12. Et après les deux homicides, il est rentré chez lui récupérer de nombreuses munitions.