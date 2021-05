Paris : Geoffroy Boulard, le maire du 17e, continue son combat contre les rats et les punaises de lit

Il y a près de 3 ans déjà, Geoffroy Boulard, le maire du 17e arrondissement, avait défrayé la chronique en utilisant du gaz carbonique pour lutter contre la prolifération des rats à Paris. Ce mercredi 12 mai, il lance une conférence d'élus sur le sujet des nuisibles.

Rats, punaises de lit, moustiques tigre, frelons ou encore chenilles processionnaires... Les animaux nuisibles ne sont pas les amis de Geoffroy Boulard. A tel point que le maire du 17e arrondissement – qui avait lancé le site «Signaler un rat» – a décidé d'aller plus loin dans la prolifération de ces espèces animales dites «envahissantes» et lance ce mercredi une conférence d’élus engagés contre elles.

Un «club de collectivités»

Baptisé le «Réseau Clean», cette conférence a été «pensée comme un club de collectivités ayant vocation à participer aux évolutions du cadre législatif et réglementaire», peut-on lire dans un communiqué. Au côté de l'élu parisien, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine Karim Bouamrane, la maire de Marnes-la-Coquette Christiane Barody-Weiss, le maire du 2e arrondissement de Lyon Pierre Olivier, la maire d'Albi Stephanie Guiraud Chaumeil ainsi que la maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille Marion Bareille.

Face à l’urgence #sanitaire, nous lançons avec plusieurs maires une plateforme (CLEAN) pour partager ensemble les bonnes pratiques en matière de prévention contre les nuisibles en conciliant protection de la #santé publique et respect de l'#environnement. pic.twitter.com/RtwGhOonCL — Marion Bareille (@MarionBareille) May 11, 2021

Le but ? Partager «leurs bonnes pratiques en matière de prévention et de lutte contre les rats, punaises des lits, frelons», tout «en conciliant protection de la santé publique» et «respect de l’environnement». Ils ont aussi mis en ligne une «plateforme d’informations et d’échanges de bonnes pratiques», dédiée à leur démarche et disponible sur reseau-clean.fr.

«La nécessaire mobilisation de l'Etat»

Ensemble, ils ambitionnent donc «d’optimiser l’action publique sur ces problématiques» et souhaitent également alerter «sur la nécessaire mobilisation de l’État». Pour cela, ils ont justement invité le gouvernement «à engager un dialogue avec les élus locaux».

Mais ce ne sont pas les premiers à le faire. En février déjà, plusieurs élus franciliens de gauche avaient publié une tribune dénonçant le manque d'action de l'Etat contre les punaises de lit dans la région, plus d'un an après le lancement d'un plan gouvernemental sur cette question. «Le dépôt d'un énième rapport parlementaire auprès du gouvernement ne changera rien, l'heure n'est plus au constat mais à l'action», avait-ils écrit.

C'est dans cette même veine que Geoffroy Boulard (LR) s'inscrit, mais sur une thématique qui ne se réduit pas seulement aux punaises de lit mais qui intègre également les rats, ragondins, moustiques tigres ou encore frelons asiatiques. «Il est de notre devoir de protéger la population des risques sanitaires et socio-économiques liés à la prolifération des espèces animales envahissantes», a-t-il ainsi fait savoir.