DIRECT - Coronavirus : 1,5 milliard de doses de vaccins administrées dans le monde

Le freinage de l'épidémie depuis quatre semaines a permis de diminuer lentement l'afflux de malades dans les hôpitaux. A quelques jours de la première phase du déconfinement, le pays se prépare. Suivez l'évolution de la situation en direct.

20h01

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse mardi ainsi que le total des hospitalisations, au plus bas depuis six mois, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4.015 patients contre 4.186 la veille. Ce chiffre s'était maintenu aux alentours de 5.900 à 6.000 lors de la deuxième quinzaine d'avril, soit le pic de la troisième vague, avant de redescendre nettement début mai.

19h29

Le nombre de morts quotidiens du Covid-19 aux Etats-Unis est au plus bas depuis mars 2020, soit lorsque l'épidémie s'est répandue dans le pays, ont annoncé mardi les autorités sanitaires américaines. En moyenne sur la semaine passée, 546 décès du coronavirus ont été enregistrés par jour, selon les données des Centres de lutte et de prévention contre les maladies (CDC).

«La dernière fois que notre moyenne sur sept jours était si basse, c'était en mars 2020, c'est-à-dire en somme quand la pandémie a démarré dans une grande partie des Etats-Unis», a déclaré la directrice des CDC, Rochelle Walensky, lors d'un point presse.

19h06

Plus d'un milliard et demi de doses de vaccin anti-Covid ont été administrées dans le monde, six mois après le début des premières campagnes de vaccination, selon un comptage de l'AFP réalisé mardi à 15h30 GMT. Au moins 1.500.017.337 doses ont été injectées dans 210 pays ou territoires, selon ce bilan réalisé à partir de sources officielles.

Près de 60% de ce total ont été administrés dans trois pays : la Chine (421,9 millions), les Etats-Unis (274,4 millions) et l'Inde (184,4 millions). Mais rapporté à la population, c'est Israël qui mène la danse : près de six Israéliens sur dix sont déjà complètement vaccinés. Suivent dans le peloton de tête des pays comme le Royaume-Uni (54% de la population a reçu au moins une dose), le Bahreïn (50%), les Etats-Unis (48%), le Chili (47%) ou l'Uruguay (40%).

Dans l'Union européenne, plus de 200 millions de doses ont été administrées à 32% de la population, selon le décompte de l'AFP.

18h58

Quelque 12.000 personnes se sont déjà inscrites pour participer au concert-test d'Indochine à Paris le 29 mai, qui sera suivi par 5.000 spectateurs tirés au sort, ce qui rendait mardi les organisateurs confiants pour la suite.

«On a 12.000 inscrits en cinq jours, avec un pont de l'Ascension, c'est un bon bilan, le processus se poursuit, on est confiant avec des inscriptions ouvertes jusqu'à dimanche minuit», a indiqué à l'AFP un porte-parole du Prodiss, syndicat du spectacle musical et de variété qui organise la partie concert. L'expérimentation repose sur deux populations -- 5.000 personnes assistent à ce concert, avec masques chirurgicaux, dans la fosse sans distanciation et 2.500 personnes restent à leur domicile -- pour étudier en miroir la circulation du Covid-19. Tous seront testés à partir de trois jours avant l'événement et sept jours après.

18h17

Liberté de recevoir des visites en chambre et de sortir de l'établissement, fin des «parloirs» en plexiglas : un protocole sanitaire plus souple entre en vigueur mercredi dans les maisons de retraite, mais il n'est pas contraignant et risque de ne pas régler tous les problèmes subsistant dans certains établissements, craignent des familles en colère.

Désormais, «la vie normale est la règle, et les restrictions sont l'exception», résume à l'AFP la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon.

16h21

Le vaccin de Pfizer/BioNTech ne va pas être rendu disponible à court terme dans les cabinets des médecins en France, même si ses conditions de conservation ont été assouplies au niveau européen, a indiqué mardi le ministère de la Santé. Lundi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a allongé la période pendant laquelle ce vaccin contre le Covid-19 peut rester dans un simple réfrigérateur (un mois contre cinq jours auparavant).

Son stockage sur le long terme nécessite des températures beaucoup plus basses, ce qui le rend moins simple à déployer que d'autres vaccins. «Pour l'instant, ça ne change rien» et ce vaccin reste réservé en France aux centres de vaccination, a indiqué mardi le ministère de la Santé lors d'un point hebdomadaire sur la campagne de vaccination.

14h49

Emmanuel Macron rencontrera mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) des jeunes, des animateurs sportifs et des bénévoles de clubs de foot et de tennis et assistera aux entrainements, pour marquer la réouverture des activités sportives, annonce l'Elysée.

13h42

Les négociations sur le certificat sanitaire européen reprennent ce soir entre les eurodéputés et les représentants des Etats membres.

11h34

Le laboratoire britannique GSK et la société biopharmaceutique canadienne Medicago ont annoncé mardi des résultats positifs intermédiaires d'un essai clinique de phase 2 pour leur candidat-vaccin contre le Covid-19.

"Ces résultats font partie d'essais de phase 2 et 3 en cours et réitèrent le profil prometteur observé pendant la phase 1", notent les deux groupes dans un communiqué commun.

11h28

Plus de 200 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans l'Union européenne, selon un décompte réalisé mardi par l'AFP, et près de 53 millions d'Européens sont désormais entièrement vaccinés.

Au moins 200,11 millions de doses ont été administrées à environ 148 millions de personnes au sein des Vingt-Sept, soit 33,2% de la population de l'UE, selon un comptage à partir de sources officielles mardi vers 08H30 GMT.

Au total, au moins 52,90 millions de personnes sont complètement vaccinées (avec les deux doses requises ou avec le vaccin à dose unique Johnson & Johnson), soit 11,8% de la population.

9h14

La Fête de la musique est maintenue le 21 juin, avec un couvre-feu à 23 heures, indique la ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans Le Parisien mardi.

Cette fête créée en 1982 en France "se tiendra le 21 juin et ne sera pas soumise au pass sanitaire, on pourra danser mais ce sera une fête masquée avec un couvre-feu à 23 heures", expose la responsable politique.