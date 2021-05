Fin du masque en extérieur ? «On y arrivera bientôt», assure Olivier Véran

Bientôt la fin du masque obligatoire en extérieur ? Olivier Véran, réputé pour sa prudence, a évoqué cette éventualité lundi soir.

S’il a concédé qu’on «en est pas encore là», le ministre de la Santé a aussitôt ajouté qu’on «y arrivera bientôt».

«Quand vous êtes dehors, dans le centre d’une grande ville, avec plein de boutiques, vous allez faire la queue dehors, vous allez manger, vous allez croiser des gens etc. Là, tant qu’on n’a pas un niveau de couverture vaccinale adéquate, il paraît plus prudent de maintenir l’obligation de port du masque», a-t-il expliqué chez nos confrères. Avant d’ajouter toutefois : «si vous êtes seul ou quelques-uns dans un très grand espace, très aéré comme une plage, une montagne, une forêt, un parc, une rue déserte, là on doit pouvoir être rapidement amené à revenir sur l’obligation du port du masque dans cette situation».

«Ca va être rapidement envisagé»

Pour autant, Olivier Véran ne s’est pas risqué à évoquer de date précise. «Si la circulation du virus continue à baisser, ça va être rapidement envisagé», a-t-il précisé.

Évoquant l’annonce par le président Joe Biden de la fin du masque pour les personnes vaccinées, le ministre de la Santé a indiqué ne pas être convaincu. «Il faut être prudent», a-t-il souligné. Car, selon Olivier Véran, «le plus grand risque qu’on prendrait, c’est d’y aller trop vite, trop fort, de dire : ‘c’est parti, on y va’. Et dans un mois, dans trois semaines, dire : ‘les amis, il y a un problème, le virus réaugmente, il y a des hospitalisations, on referme’».

Interrogé en début de mois sur la même question du masque, le ministre de la Santé avait expliqué que ce relâchement était conditionné à la vaccination : «Ce que nous pensons très fortement, c’est que la vaccination protège bien du risque de contamination, et donc de diffusion du virus, et donc du risque d’épidémie. Ainsi cela veut dire que quand nous aurons suffisamment de Français qui seraient vaccinés, nous pourrions alors baisser la garde».