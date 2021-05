Police, mandat unique, référendum... Xavier Bertrand détaille son programme pour 2022

Candidat à sa propre succession dans les Hauts-de-France aux élections régionales en juin, puis à la présidentielle de 2022 s'il sort vainqueur, Xavier Bertrand était l'invité de Laurence Ferrari ce mercredi.

Il en a profité pour revenir sur les grandes lignes de son programme pour la France. Un programme axé sur «le redressement du pays», pour «mettre en place une nouvelle république des territoire», «rétablir la valeur du travail». Pour cela, il place la sécurité au premier plan.

Des peines de prisons automatiques

Le président des Hauts-de-France veut combattre «l'impunité» qui règne selon lui en France. «Quand il y a une agression physique volontaire contre un policier, il doit y avoir automatiquement à l'issue du procès une peine de prison d'un an non-aménageable», a estimé Xavier Bertrand.

abaissement de la majorité pénale à 15 ans

Xavier Bertrand s'est montré favorable à l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans. «A 15 ans, certains sont plus dangereux que des adultes. [...] Nous devons avoir une évolution des lois pour nous adopter à l'évolution de la société», a-t-il affirmé.

20.000 places de prison

En cas d'élection l'an prochain, l'ex-secrétaire général de l'UMP a proposé la création de 20.000 places de prison supplémentaires, pour arriver à 80.00 places. Parce qu'aujourd'hui, selon lui, «bien souvent il n'y a pas de condamnations à des peines de prison parce qu'il n'y a pas de places de prison».

Un référendum sur la sécurité

L'ancien ministre de la Santé estime qu'il faut «bouger la Constitution». Pour cela, il a l'intention d'organiser «un référendum populaire où je demanderai aux Français de se prononcer sur un certain nombre de points pour renforcer leur sécurité, en matière de lutte contre le terrorisme islamique, pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire».

Un mandat unique

Xavier Bertrand a affirmé sa volonté d'effectuer «un mandat présidentiel unique : cinq ans et c'est tout». Selon lui, on ne peut pas regarder l'intérêt général de son pays et en même temps sa courbe de popularité. Faire ce travail pendant cinq permettra enfin d'aller au bout des choses.»

Enfin, en cette journée de mobilisation nationale des policiers, Xavier Bertrand a rappelé qu'il fallait «protéger les policiers et rétablir l'ordre en France». Comme de nombreuses autres personnalités politiques, il a également affirmé qu'il participerait au rassemblement, prévu à partir de 13h à Paris, «pour apporter mon soutien et ma confiance».