Espagne : un fournisseur d'énergie poursuivi en justice pour l'électrocution de centaines d'oiseaux

Pendant trois ans, Antoni Pelegrin, procureur général, a mené une enquête minutieuse concernant la mort par électrocution de centaines d'oiseaux dans la région de Barcelone. Ses recherches l'ont amené à désigner un responsable : le fournisseur d'énergie Endesa, qu'il a décidé de poursuivre en justice pour «crime contre les ressources naturelles et l'environnement».

Selon les informations du Guardian, la plainte vise la société en elle-même ainsi que six de ses cadres supérieurs. Le rapport du parquet de Barcelone fait état de 255 oiseaux, parfois issus d'espèces protégées, électrocutés entre 2018 et 2020 près d'Osona, dans le nord de la Catalogne. Le ministère public estime qu'Endesa est responsable du phénomène pour ne pas avoir respecté les exigences de sécurité, notamment concernant l'isolation de ses câbles électriques et de ses pylônes.

La electrocución de aves por tendidos eléctricos defectuosos ya está en los tribunales y en medios internacionales como @guardian.





Pero lleva entre nosotros más de 40 años. Y como explica @NicolasLopezSEO si no se soluciona es porque no se quiere https://t.co/idFf2BvmkF pic.twitter.com/nOso3osjMT — SEO/BirdLife (@SEO_BirdLife) April 16, 2021

Résultat, en août 2018, 72 cigognes blanches ont été électrocutées en seulement trois jours à Saint Quirze de Besora, dans la même région. Selon l'enquête du parquet, 93 autres y ont subi le même sort, entre 2019 et 2020.

Les aigles, faucons pèlerins et vautours sont également victimes de ce contact direct avec les conducteurs exposés des pylônes, qu'ils utilisent comme perchoirs. Le ministère public parle ainsi d'un «véritable fléau» qui a «affecté toute la province de Barcelone».

Le phénomène a pu être observé ailleurs dans le monde mais il est particulièrement présent en Espagne car la péninsule ibérique et le détroit de Gibraltar se trouvent sur l'une des principales routes migratoires aviaires. Aussi, des millions d'oiseaux traversent les Pyrénées tous les ans.

33.000 oiseaux tués chaque année en Espagne

La Société espagnole d'ornithologie (SEO) estime ainsi qu'environ 33.000 volatiles meurent électrocutés chaque année dans l'ensemble du pays. Certains grands oiseaux sont victimes de ces pylônes sans même se poser dessus : il arrive qu'ils touchent les conducteurs mal isolés simplement en déployant leur ailes à proximité.

Le rapport du parquet souligne qu'en tant que fournisseur d'énergie, Endesa est légalement tenu de prévenir les risques lié au transport d'électricité à l'égard des hommes mais aussi les éventuels dommages à la faune et à l'environnement. En 2013, l'entreprise a d'ailleurs présenté un plan garantissant la mise en conformité de ses lignes au gouvernement régional catalan. Mais le ministère public estime que seuls des ajustements partiels ont été réalisés depuis.

Interrogé par le Guardian, le responsable de la conservation des espèces de la SEO, Nicolas Lopez, dénonce un manque de volonté politique pour faire pression sur ces entreprises du secteur énergétique, parmi les plus puissantes en Espagne. Il espère justement que ces poursuites vont obliger Endesa à engager de réels travaux de mise aux normes.

De son côté, l'entreprise assure qu'elle fait déjà le nécessaire et dénombre 659 pylônes sécurisés en 2020, pour un coût de 2,2 millions d'euros. Elle affirme par ailleurs que 4,6 millions d'euros supplémentaires seront investis cette année pour protéger les oiseaux.

Endesa n'est pas le premier fournisseur d'énergie espagnol visé par une telle plainte : en 2018, une autre compagnie a été condamnée à une amende de 149.920 euros pour la mort par électrocution d'un aigle ibérique, classé parmi les espèces en danger et vulnérables.