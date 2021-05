Voici les 10 patrons préférés des Français selon Forbes

Après le classement des politiques, des sportifs, ou encore des animateurs préférés des Français, voici celui des chefs d'entreprise. Le magazine économique Forbes a dévoilé ce dimanche 23 mai le premier palmarès des patrons tricolores les plus appréciés dans l'Hexagone. Avec quelques surprises.

La personnalité qui arrive largement en première position de ce sondage, réalisé à l'initiative de Forbes en partenariat avec le cabinet Insightquest, ne surprendra personne. Il s'agit du très médiatique Michel-Edouard Leclerc, à la tête du géant familial de la grande distribution E.Leclerc, à la pointe de la lutte pour la défense du pouvoir d'achat des consommateurs.

Il en est autrement de la deuxième place, occupée par un homme encore davantage connu pour son passé de sportif à succès que pour son activité de businessman. Il s'agit de Tony Parker, ancienne star du basket, aujourd'hui président et actionnaire majoritaire du club de basket de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Dauphin de Michel-Edouard Leclerc dans le classement des sondés après présentation d'une liste fermée de personnalités, l'ex-meneur de jeu des San Antonio Spurs et de l'équipe de France n'apparaît qu'en 20e place du classement «spontané», avec réponses ouvertes.

Le podium est complété par un autre patron à la notoriété bien établie depuis de nombreuses années, Alain Afflelou, fondateur et dirigeant de la chaîne de magasins d'optique qui porte son nom. Véritable ambassadeur de sa marque, il est connu des Français pour ses apparitions dans les publicités pour son entreprise.

S'il n'est plus le serial entrepreneur de jadis, Bernard Tapie apparaît en 4e position, lui qui garde un pied dans le business via le quotidien régional La Provence, dont il est l'actionnaire majoritaire.

Montebourg entre Niel et Arnault

Les grands patrons, à la tête de véritables empires, ne sont pas en reste. Xavier Niel, fondateur et dirigeant de l’opérateur téléphonique Free, et actionnaire majoritaire notamment du groupe Le Monde, est 5e, Bernard Arnault, PDG du numéro un mondial du luxe LVMH, 7e, Vincent Bolloré, à la tête du conglomérat éponyme, présent notamment dans les médias à travers le groupe Canal+ (dont CNEWS fait partie), 8e, et Alexandre Bompard, patron de l'enseigne de grande distribution Carrefour, 9e ex aequo.

Autre surprise de ce palmarès, Arnaud Montebourg figure en 6e position. Depuis son passage au gouvernement, l'ancien ministre de l'Economie et du Redressement productif a créé plusieurs sociétés dans le secteur de l'agroalimentaire, orientées sur le «Made in France» (Bleu Blanc Ruche pour le miel, la Compagnie des Amandes pour l'amande...).

Et les femmes dans tout cela ? Il n'y en a qu'une seule dans le top 10 : Clémentine Monnet, 9e ex aequo, fondatrice de l’agence de conseil spécialisée en management de projet, Clémentine Au Bureau. Elle est même la seule femme dans les vingt premières personnalités du classement établi par Forbes.