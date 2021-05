Leroy Merlin chipe à Decathlon la place d'enseigne préférée des Français

Un nouveau leader. Leroy Merlin a détrôné Decathlon de sa place d' «enseigne préférée des Français», selon l'édition 2021 de l'étude annuelle du cabinet EY-Parthenon, dévoilée mercredi.

Avec 44 % de «fans» parmi ses clients ayant visité l’enseigne lors des douze derniers mois, Leroy Merlin, deuxième l'an dernier, devance d'un rien l'enseigne de sport (43,2 %), lauréate en 2019 et 2020 et comme Leroy Merlin propriété de la famille Mulliez, également à la tête d'Auchan.

Les autres membres du top 6 restent eux aussi inchangés par rapport à la dernière édition, malgré quelques légers mouvements : Amazon est 3e (-2 places), Ikea 4e (+1 place), McDonald's 5e (+1 place) et Fnac 6e (idem qu'en 2020).

A noter l'apparition dans le top 10 de Grand Frais (9e) et Picard (10e), «confirmant l’intérêt croissant des Français pour les enseignes d’alimentation spécialisée, y compris durant la crise du Covid-19», analyse EY-Parthenon. Pour cette étude, la 12e du genre, le cabinet de conseil en stratégie a interrogé en ligne un panel de près de 8.000 consommateurs français de 18 ans et plus, leur demandant leur avis sur 146 enseignes.

La livraison de repas gagne en affection

Comme le remarque l'étude, la pandémie de coronavirus a profité aux enseignes de livraison de repas. «7 % des sondés (+3 points vs. 2020) considèrent désormais l’une des trois principales plates-formes de livraison comme leur enseigne préférée pour la restauration rapide ou à emporter», note-t-elle, faisant référence à Uber Eats, qui semble creuser l'écart par rapport à ses concurrents, Deliveroo et Just Eat.

Au contraire, EY-Parthenon souligne que les enseignes de e-commerce «peinent à entrer dans le cœur des Français, alors même que la crise de la Covid-19 les a mises en pleine lumière, dans les secteurs maladroitement qualifiés de «non essentiels» par le gouvernement». Amazon est la seule à figurer dans le top 50, Zalando n'arrivant qu'à la 54e place, Cdiscount 61e et Aliexpress 62e.