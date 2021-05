Police : Audrey Pulvar acceptera de rencontrer Gérald Darmanin s'il retire sa plainte

Critiqué au sein même du gouvernement, Gérald Darmanin, qui a annoncé avoir déposé plainte contre Audrey Pulvar pour ses propos sur la police, a tenté mardi d'éteindre la polémique en l'invitant à le rencontrer. Elle acceptera s'il renonce à sa plainte.

Audrey Pulvar n'acceptera de rencontrer le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin que si celui-ci «renonce à sa plainte» en diffamation, a déclaré Me Patrick Klugman ce mercredi 26 mai, l'avocat de l'adjointe à la mairie de Paris chargée de l'agriculture et candidate Île-de-France en Commun (PS et apparentés) aux régionales.

«La plainte est infondée en droit, elle est inopportune. Puisque cette plainte n'a pas lieu d'être, nous aimerions simplement pour son honneur à lui, sa dignité à lui, qu'il annonce qu'il y renonce», a souligné Me Patrick Klugman. Reste à savoir si le ministre consentira à s'y résoudre, alors qu'il semblait hier prêt à calmer le jeu.

Pour rappel, Gérald Darmanin avait annoncé porter plainte contre l'adjointe parisienne et proche d'Anne Hidalgo, en raison, avait-t-il justifié, d'un ensemble de propos qui «viennent profondément diffamer la police de la République». Audrey Pulvar avait notamment jugé «glaçante» la manifestation des policiers du 19 mai dernier, à laquelle le ministre avait participé.

Mais là où le ministre de l'Intérieur estimait avoir vu une, voire plusieurs, infractions, la gauche avait fustigé une attaque à la liberté d'expression et une pression exercée sur une adversaire politique. Ce faisant, ce mardi, le ministre de l'Intérieur a publié un nouveau tweet pour corriger le tir. «J’ai entendu, ce matin, les propos d'Audrey Pulvar [...] explicitant clairement que, pour elle, la police n’était pas raciste. J’en prends acte. Je lui propose de la rencontrer dans les prochains jours», avait-il ainsi écrit.

«J'ai bien vu l'intention et la main tendue du ministre» et «je me rendrai à cette invitation avec enthousiasme et un esprit purement républicain qui m'anime depuis toujours», lui avait de son côté répondu Audrey Pulvar, lors d'une conférence de presse consacrée à son programme de candidate des socialistes aux régionales en Ile-de-France.

Une plainte «en suspens», une rencontre «cette semaine»

Sauf que l'entourage du ministre n'a pas été claire sur ce qu'il était advenu de cette plainte, affirmant non pas qu'elle avait été retirée mais qu'elle était désormais «en suspens». Une réponse pas suffisante pour l'entourage d'Audrey Pulvar, qui ne consent à rencontrer le ministre possiblement «cette semaine» si la plainte n'est pas purement et simplement retirée.

Interrogé sur l'affaire à Bruxelles où il participe au sommet du Conseil européen, le président Emmanuel Macron, que l'on dit «agacé» par la polémique, a de son côté réaffirmé son attachement «au bon fonctionnement des institutions républicaines» et «à l'Etat de droit».

«Nous ne tolérerons aucune violence à l'égard de celles et ceux qui se sont engagés pour garder la paix dans notre pays», a-t-il assuré.