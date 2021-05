Dans le Var, des entreprises créent des potagers pour nourrir leurs salariés

Le Cabinet d’Agronomie Provençale, Soleil du Sud et Urbavar qui ne comptent pas moins de 120 salariés ont lancé leur propre potager avec un maraîcher salarié de l’entreprise afin de nourrir leurs collaborateurs.

Les trois PME spécialisées dans la viticulture, les énergies renouvelables et le bâtiment veulent ainsi contribuer à la bonne alimentation de leurs employés. Chaque année, elles déboursent entre 40 000 et 80 000 euros chacune pour l’exploitation de leurs potagers respectifs.

Au Cabinet d’Agronomie Provençale, implanté dans la commune du Val, Laurence Berlemont, la fondatrice souhaitait au départ, permettre à ses collaborateurs de consommer en direct les produits cultivés sur leur lieu de travail. Ce fut tout d’abord en mettant à leur disposition une parcelle de terre afin qu’ils cultivent leurs propres légumes. Mais en 2019, le système s’est professionnalisé, avec l’embauche d’un maraîcher salarié qui pouvait y consacrer tout son temps.

Des potagers comme lieux de vie

Ici, les potagers sont même devenus des lieux de vie où les salariés aiment y prendre leur pause-déjeuner tandis que les clients repartent souvent avec un panier du jardin.

Pour aider les autres entrepreneurs qui seraient tentés de mettre en place un potager d’entreprises mais n’en ont pas l’expertise, Laurence Berlemont (la fondatrice du Cabinet d’Agronomie Provençale) et son associé Julien Vert, ont créé en 2020 Potagers & Compagnie, une société sociale et solidaire composée de trois ingénieurs agronomes qui conçoivent les potagers, recrutent les maraîchers et les forment…