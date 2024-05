«Un objet mystérieux» : quelle est cette découverte archéologique retrouvée sur les terres des ancêtres de Walt Disney qui intrigue les scientifiques ?

Dans le village anglais de Norton Disney, terre d’origine de Walt Disney, des scientifiques ont découvert un mystérieux objet à douze faces. Une trouvaille énigmatique dont les experts ne parviennent pas à trouver l’utilité.

Dé de jeu, calendrier, appareil astronomique, puzzle, distributeur de friandises pour chiens ou encore appareil de mesure à spaghettis... Les théories fusent depuis la découverte d’un dodécaèdre par des scientifiques à Norton Disney.

33 objets de ce type ont déjà été découverts en Grande-Bretagne mais c'est le premier à avoir été trouvé dans le Lincolnshire. Interrogé par la BBC, l'historien en architecture et journaliste Jonathan Foyle s’est exprimé sur ces diverses théories.

We had a very good week. Thank you to everyone for your support. Donations have flowed. International fame too! Whatever the dodecahedron is, it’s been a brilliant talisman for us, a little amateur archaeology from Lincolnshire. pic.twitter.com/fAEeNZZ1f5

— Norton Disney History + Archaeology Group (@ndhags) May 3, 2024