Pour la fête des mères, il offre un bouquet de fleurs à sa maman en arrivant...en hélicoptère

Une livraison aussi touchante que spectaculaire. Pour la fête des mères, un fils pour le moins attentionné résidant dans le Pas-de-Calais a livré à sa maman un bouquet de fleurs…en hélicoptère.

Opérateur de vol de la Marine Nationale, il a survolé ce samedi 29 mai la commune de Rety, où réside sa chère génitrice, à bord de l’hélicoptère Dauphin N3 de la Base d’aéronautique navale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic, rapporte Actu.fr.

Il en a ainsi profité pour lui remettre en main propre un beau bouquet après avoir atterri sur un terrain qui lui appartient, à Rinxent, situé juste à côté de la maison de ses parents. Le tout, sous les yeux impressionnés de plusieurs membres de sa famille.

«Je les ai invités à venir me voir et j’en ai profité pour livrer un bouquet à ma mère vu que c’était la Fête des mères », a-t-il raconté. Et ce vol était particulier pour une autre raison. En effet, c’est un des derniers de sa carrière a-t-il expliqué auprès d’Actu Pas-de-Calais.

D’autre part, c’était la première fois que Patrick, bientôt retraité de la Marine, survolait sa propre région en 29 ans de carrière.

Le pilote, qui avait prévenu au préalable le maire de Réty ainsi que la gendarmerie, a confié au média que sa maman était «très émue». «Je crois que ça restera en mémoire ce moment», a ajouté Patrick, qui a mis la barre très haut.