Alpes-Maritimes : 1 an de prison pour avoir décroché le drapeau européen d’une mairie

Pascal un sexagénaire et motard azuréen appartenant au mouvement des gilets jaunes a écopé d’un an de prison en fin de semaine au tribunal de Nice pour avoir décroché quatre drapeaux européens au fronton de la mairie de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes).

Les faits remontent au 6 mai dernier. Pascal est attablé avec quelques amis autour d'une bière à la terrasse d’un bar du village de Saint-Martin Vésubie, dans le haut-pays niçois. Soudain, il décide d’escalader avec une échelle la façade de la mairie pour aller décrocher les six drapeaux européens qui encadrent les quatre drapeaux Français.

A la suite de ces méfaits, l’homme est rapidement interpellé par deux gendarmes féminins avant de se rebeller et de traiter l’une des militaires de « cocotte ».

« Cette époque ne me convient pas »

Au tribunal, le prévenu a justifié son acte par idéologie, «cette époque ne me convient pas», a-t-il souligné rappelant le référendum rejeté de Maastricht, le taux d’abstention lors de la dernière élection présidentielle, tout en regrettant son comportement, «une bêtise», «une pitrerie», s’est-il défendu.

L’avocat du prévenu ayant également contesté l’état d’ivresse de son client âgé de 64 ans : «il a le sens de l’équilibre puisqu’il monte et descend d’une échelle».

Le président du tribunal condamne finalement l’auteur des faits à un an de prison au lieu de deux (requis par le procureur) et à verser 500 euros de dommages et intérêts à chacune des deux gendarmes.