Covid-19 : voici pourquoi il ne faut pas afficher son certificat de vaccination sur les réseaux sociaux

Affichant un sourire satisfait malgré leur bras endolori, certains sont parfois tentés de publier une photo sur les réseaux sociaux afin d'annoncer la grande nouvelle : ils sont vaccinés contre le Covid-19. Une attitude que l'Etat n'encourage cependant pas, soulignant notamment un risque d'usurpation d'identité.

La menace est réelle, surtout si le certificat de vaccination, et en particulier son QR code, est visible sur le cliché rendu public. Interrogé sur RTL, le capitaine Matthieu Audibert, du pôle national de lutte contre les cyber-menaces, explique que «n'importe quelle personne qui voit ces QR codes peut se les accaparer, les dupliquer, même en faire commerce».

Sinon je suis passé sur RTL ce matin pour rappeler ce conseil de cyber prévention élémentaire alors que la vaccination s’ouvre à toutes & tous.





Ne partagez pas vos attestations de vaccination & QR code sur Internet et les réseaux sociaux. #COVID19 #VaccinationCovid https://t.co/48lpq2FyRd — Matthieu Audibert (@GendAudibert) May 31, 2021

Il met en garde contre les «fraudes à l'identité», aux aéroports par exemple mais aussi «pour entrer dans une salle de concert». Avec un risque, évidemment, que l'usurpateur, non vacciné, soit porteur du Covid-19 «et diffuse la maladie».

Cette recommandation intervient à un moment clé de la campagne de vaccination, alors qu'elle est désormais ouverte à tous les plus de 18 ans. Evidemment, ce genre de fraudes est puni par la loi française : l'usurpation d'identité est passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.