Un enfant disparaît toutes les 10 minutes en France

Ce lundi 7 juin, M6 diffuse dès 21h05 «Appel à témoins», son tout nouveau magazine judiciaire dans l'espoir de résoudre trois affaires non élucidées, dont deux concernent des disparitions. Et les chiffres en la matière sont très préoccupants.

D'après les associations, plus de 51.000 disparitions ont été comptabilisées par les services de police et de gendarmerie en 2019 avant la pandémie. C'est, en moyenne, un enfant toutes les dix minutes qui se volatilise.

Parmi ces disparitions, on avait compté 49.846 fugues, 918 disparitions inquiétantes et 523 enlèvements parentaux. Et si la majorité des enfants et adolescents sont retrouvés, certains demeurent introuvables malgré les moyens déployés par les autorités.

Lors de la Journée internationale des enfants disparus, qui a lieu chaque année le 25 mai, les associations rappellent par ailleurs qu'il existe un numéro : le 116.000. Gratuit et disponible 24 heures sur 24 - accessible dans toute l'Europe - il est réservé aux familles et aux proches des mineurs disparus, et leur assure notamment une prise en charge psychologique.

[#AppelATémoins] Les enquêteurs de la #PoliceJudiciaire seront en plateau, ils reviendront sur 2 affaires particulièrement marquantes et pour lesquelles votre témoignage peut tout changer. Pour ce faire une adresse mail et un numéro de téléphone pic.twitter.com/OZUI8QsxbE — Police nationale (@PoliceNationale) June 7, 2021

Interrogée en 2019 dans Le Parisien sur les enfants fugueurs et mineurs, Laureen Burbau, directrice de la communication de l'association Droit d'enfance, avait expliqué «qu'un tiers de ces jeunes revient ou est retrouvé dans les soixante-douze heures, un deuxième tiers dans le premier trimestre suivant la disparition, mais un dernier tiers reste en quelque sorte en errance».

Plus d'un tiers des enfants disparus ont moins de 15 ans.

Lorsqu'ils atteignent la majorité, ceux-là sont retirés du Fichier des personnes recherchées. Enfin, plus d'un tiers des enfants disparus ont moins de quinze ans.

Cet âge, 15 ans, c'était justement celui de Lucas Tronche, cet adolescent gardois qui, en 2015, s’est volatilisé sans laisser de trace et dont «Appel à témoins» va retracer l'histoire.

Le programme reviendra également sur le meurtre de Gaëlle Fosset, tuée de 66 coups de couteau par un individu qu’elle connaissait, et tentera d’apporter des éléments à la disparition de Suzanne Bourlier, une retraitée partie se promener un après-midi et qui n’est jamais revenue.