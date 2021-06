Nice va ouvrir ses centres de vaccination à tous les estivants

Ce mercredi après-midi, le président de Nice Côte d‘azur Christian Estrosi a remis à Jean-Marc Tragliaferry, un habitant de Roussillon-sur-Tinée (Alpes-Maritimes), un certificat attestant qu’il est le 300.000e habitant des 49 communes de la Métropole Nice Côte d'Azur à avoir reçu au moins une dose de sérum contre le Covid-19.

Interrogé sur la stratégie vaccinale de Nice-Côte d’Azur à l’approche des vacances d’été, le maire de la ville a assuré que les touristes ayant déjà reçu une première injection pourront recevoir leur deuxième dose à Nice.

«Nos centres seront ouverts à tous, a insisté Christian Estrosi. Depuis des mois, nous sommes naturellement mobilisés au service des Niçois et des habitants des 49 communes de la Métropole, mais nous sommes aussi au service de notre pays, et même au service de l’humanité, puisque nous pouvons recevoir des gens du monde entier. Nous ne refuserons personne qui viendrait, de manière légitime, se faire vacciner. Naturellement, il y a une traçabilité à respecter. Nous devrons regarder, pour les Français, la carte vitale et vérifier que la première dose a effectivement été reçue. Nous ferons également pratiquer une prise de sang pour savoir si la personne voulant se faire vacciner a déjà eu le Covid».

« Vacciner le plus possible de jeunes afin d’éviter une quatrième vague en septembre »

Pour l’heure, 60% des habitants de la Métropole Nice-Côte d’Azur ont reçu au moins une dose. La collectivité est donc en avance de trois semaines sur l’objectif initialement fixé par Christian Estrosi. «Maintenant, notre nouveau but est d’atteindre 80% à la fin du mois d’août», a lancé l’édile.

À partir de mardi prochain, les 12-18 ans pourront bénéficier de leur première injection. «Il faut vacciner le plus possible de jeunes avant la rentrée scolaire de septembre, afin d’éviter une quatrième vague ou, du moins, un redémarrage de l’épidémie», a prévenu Christian Estrosi.