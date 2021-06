Coronavirus : Olivier Véran met en garde contre la diffusion du variant Delta

Il appelle à la prudence. En visite dans un centre de vaccination à Paris, Olivier Véran a mis en garde ce mardi contre la diffusion du variant Delta, dit indien, en France, bien que celui-ci reste extrêmement minoritaire.

Cette forme inquiétante du Covid-19, 60 % plus contagieuse selon les autorités sanitaires britanniques et probablement plus virulente, représente actuellement «entre 2 et 4 % des tests positifs» de Covid-19 dans l'Hexagone, soit «50 à 150 nouveaux diagnostics» par jour, a déclaré le ministre de la Santé.

S'il est encore peu présent, ce variant gagne du terrain. D'après la dernière enquête Flash de Santé publique France, publiée le 10 juin, il représentait 0,2 % des quelque 1.700 prélèvements analysés en date du 11 mai. En l'espace d'un mois, il a multiplié sa présence sur le territoire français par 10 à 20.

Et Olivier Véran de rappeler, en forme d'avertissement, que la France se situe aujourd'hui dans la même situation que l'Angleterre «il y a quelques semaines». Un pays qui vient de reporter d'un mois la levée des dernières restrictions sanitaires, face à une nouvelle poussée du virus provoquée par la propagation du variant Delta.

«Ne pas relâcher notre vigilance collective»

Aujourd'hui, celui-ci est largement majoritaire outre-Manche, représentant plus de 90 % des contaminations quotidiennes de Covid-19, qui ont bondi de 45 % sur une semaine. L'Angleterre enregistre ainsi «quasiment deux fois plus de cas quotidiens» que la France, malgré «un taux de couverture vaccinale supérieur au nôtre», a affirmé le ministre de la Santé. Environ 4.000 cas par jour en moyenne sont détectés dans l'Hexagone, contre plus de 6.000 en Angleterre, dont près de 79 % de la population majeure a déjà reçu une dose de vaccin, contre 58 % en France.

«On est train d'écraser le virus mais nous ne devons certainement pas donner prise au variant indien pour qu'il fasse repartir une nouvelle vague épidémique», a déclaré le ministre, appelant à «ne pas relâcher notre vigilance collective». «L'exemple de nos voisins anglais doit nous enjoindre encore à la prudence, au courage, à la solidarité.»