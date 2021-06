Côte d'Azur : un écologiste veut créer une monnaie locale contre la flambée des prix liée au tourisme  

Le militant (EELV) Laurent Lanquar-Castiel candidat aux élections départementales dans le 14e canton des Alpes-Maritimes propose la création d’une monnaie locale pour réduire la «fracture sociale» entre le pouvoir d'achat des touristes, des propriétaires de résidence secondaire et celui des habitants.

«Quand on est en vacances quelque part, on peut accepter de payer 3 euros un café, car on sait que cela sera provisoire. En revanche, pour le citoyen moyen qui vit sur place, il est inacceptable de payer ce prix chaque jour, toute l’année. Or, c’est justement ce qui se passe depuis toujours sur la Côte d’Azur. En raison de la pression touristique, les locaux paient systématiquement le prix fort. Maintenant, ça suffit !», souligne le candidat EELV qui dénonce la «mono-activité touristique» de certaines villes qui «exclut les locaux».

Laurent Lanquar-Castiel précise que cette monnaie ne serait pas différenciée de la monnaie officielle. «Concrètement, une monnaie locale peut être mise en place comme un système de ticket-restaurant que l’on achète avec des réductions. Sa viabilité est garantie par les droits d’entrée ou de sortie en dehors de notre territoire», détaille t-il.

La monnaie ainsi créée par le biais d'un budget participatif du Conseil départemental permettrait «d’accorder divers avantages aux locaux comme des tarifs privilégiés ou le libre-accés aux musées départementaux», précise encore Laurent Lanquar-Castiel.

Le candidat écologiste propose de lancer cette expérimentation à Menton (Alpes-Maritimes) et de laisser les citoyens choisir le nom de la monnaie lors d’une consultation.