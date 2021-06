Régionales en Hauts-de-France : Xavier Bertrand et Sébastien Chenu au coude-à-coude

Ça se tend pour Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. La tête de liste des Républicains et de l'UDI pour les élections régionales est toujours en tête des intentions de vote, mais talonnée par la liste du Rassemblement National, selon le dernier baromètre OpinionWay réalisé pour CNEWS dévoilé ce mercredi 16 juin.

L'écart entre Xavier Bertrand et Sébastien Chenu n'est plus que d'un point. En cause : la légère baisse enregistrée par la liste de Xavier Bertrand, créditée à 33% des intentions de vote au premier tour, contre 34% la semaine dernière. Sébastien Chenu, soutenu par le Rassemblement National, a quant à lui gagné un point et atteint les 32%.

Les autres listes sont loin derrière. Karima Delli, soutenue par Europe Ecologie les Verts, le Parti socialiste, la France insoumise et le Parti communiste, conserve la troisième place du classement avec 20% des intentions de vote au premier tour. Elle réalise un gain de trois points par rapport à la semaine précédente. Laurent Pietraszewski, lui, stagne : le candidat de la majorité présidentielle ne parvient pas en effet à dépasser les 11% d'intentions de vote, malgré la présence de plusieurs ministres pour l'épauler.

Enfin, trois listes restent en dessous des 10% réglementaires pour se qualifier au second tour : Eric Pecqueur pour Lutte ouvrière (2%), José Evrard pour Debout la France (2%) et Audric Alexandre pour les Citoyens européens (moins d'1%).

Un duel serré au second tour ?

Si Laurent Pietraszewski parvient à se maintenir au second tour, les résultats risquent d'être serrés. Dans le cas d'un quadrangulaire avec liste LREM, Xavier Bertrand devrait remporter l'élection avec 35% des voix face à Sébastien Chenu (34%) et Karima Delli (21%), mais aussi face à Laurent Pietraszewski ne récoltant quant à lui que 10% des suffrages exprimés.

Mais si la liste de la majorité présidentielle se retire, la victoire de Xavier Bertrand serait plus assurée. Le futur candidat à la présidentielle récupérerait les votes alloués à Laurent Pietraszewski, atteignant 43% des voix contre 34% pour Sébastien Chenu.

Au niveau du profil des électeurs, Xavier Bertrand conserve le soutien des personnes âgées de plus de 65 ans. La moitié d'entre elles (51%) déclarent lui accorder leur vote au premier tour. Au contraire, les plus jeunes sont d'avantage séduits par la liste de Sébastien Chenu (30%) ou de Karima Delli (23%).