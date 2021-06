Disparition de Delphine Jubillar : son mari Cédric mis en examen pour «meurtre aggravé», selon son avocat

Le procureur de la République de Toulouse doit donner une conférence de presse ce vendredi 18 juin à 16h concernant les dernières avancées de l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar. Après 48 heures de garde à vue, son mari, Cédric a été déféré devant un juge d'instruction dans la matinée et mis en examen pour «meurtre aggravé», selon son avocat.

Cédric Jubillar avait été interrogé dans le cadre de la disparition de son épouse Delphine Jubillar, cette infirmière disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines (Tarn).

La mère et et le beau-père du jeune homme avaient également été placés en garde à vue et ont été remis depuis en liberté. Ces arrestations, orchestrées mercredi, avaient fait éclore l’idée d’un éventuel complot familial, mais rien n'est venu confirmer cette piste à ce stade.

Tous ont été interrogés sur les incohérences dans le récit donné par le mari sur la disparition de sa femme.

Selon le Parisien, des captures d'écran de l'amant de Delphine Jubillar ont en effet été retrouvées dans le portable de son mari. D'après le quotidien francilien, ces images proviendraient du téléphone de l'infirmière portée disparue.

Le média a également interrogé l'amant en question. Il a confié que l'histoire entre lui et Delphine avait débuté sur Internet «six mois avant sa disparition». «Nous échangions des tonnes de messages écrits par le biais d'une messagerie et nous passions des heures au téléphone, a-t-il assuré. Nos conversations portaient sur des sujets très personnels et profonds, et puis aussi sur des choses plus légères».

Dans ce contexte, la conférence de presse du procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzeari, prévue à 16h est très attendue. Il pourrait donner en outre les éventuelles suites judiciaires pour la mère et le beau-père de Cédric Jubillar, inconnues jusque-là.

UN COUPLE QUI ÉTAIT EN INSTANCE DE DIVORCE

Le 30 avril, le mari de Delphine Jubillar avait déjà été entendu en «qualité de partie civile» par les magistrats instructeurs en charge de l'enquête. Celle-ci a été ouverte pour «enlèvement, détention ou séquestration».

Delphine et Cédric Jubillar étaient en instance de divorce. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre, le mari a signalé la disparition de sa femme, âgée de 33 ans, aux gendarmes.

La jeune femme serait sortie de leur maison vers 23h, pour promener leurs deux chiens, en plein couvre-feu, vêtue d'un manteau blanc et munie de son téléphone portable. Les chiens sont revenus au domicile sans elle, selon l'époux.

Le couple a deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille d'un an et demi.