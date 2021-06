Régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur : Thierry Mariani (RN) en tête

La liste du Rassemblement National (RN) de Thierry Mariani arrive en tête des estimations lors de ce premier tour des régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il devance de peu le candidat des Républicains (LR) de Renaud Muselier.

L’ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy (34.4%) est talonné par la liste LR, MoDem et d’Agir (32.4%), selon les estimations d'OpinionWay. Il effectue un score bien inférieur au dernier sondage réalisé la semaine dernière pour CNEWS (43%).

Renaud Muselier est également en-deçà des estimations (33%). Derrière le duo, la liste EELV-PS de Jean-Laurent Félizia fait mieux deux points de mieux que les intentions de vote avec 16.6% des voix.

Lors de la dernière enquête concernant le second tour, le maintien ou non de l’union de la gauche pourrait être décisif. Si Jean-Laurent Félizia reste et offre une triangulaire, il terminerait avec 19% des intentions de vote. Thierry Mariani remporterait les élections avec 47% (+1), devant Renaud Muselier.

En cas de retrait de la liste de la gauche, l’écart entre la liste LR (47%) et celle du RN (53%) se resserrerait. Par rapport à la précédente enquête, Thierry Mariani avait grappillé un point quand Renaud Muselier en avait perdu un.

