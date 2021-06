Toulouse : un avion Ryanair décolle en avance, sans une cinquantaine de passagers pourtant à l'heure

Des voyageurs ont vécu une expérience aussi désagréable qu’improbable à l’aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne). Ce samedi 19 juin, une cinquantaine de passagers sont restés cloués au sol après qu’un avion à destination de Fès (Maroc) a décollé avec quinze minutes…d’avance.

L’appareil de la compagnie Ryanair n’a en effet pas attendu les autres personnes, qui étaient pourtant à l’heure et munies d’une carte d’embarquement, rapporte La Dépêche du Midi.

«on nous a dit que l’avion était parti»

Le vol était prévu à 7h25, mais à 7h10, «après deux heures d’attente à l’enregistrement, a témoigné un passager arrivé de Brive-la-Gaillarde à 5 heures du matin, on nous a dit que l’avion était parti ».

«Je suis avec ma mère qui est en fauteuil roulant et on nous dit seulement de rentrer chez nous. Et ce n'est même pas Ryanair qui nous a répondu. Il n'y a personne de la compagnie ici. Ce ne sont que des sous-traitants», a raconté un autre malheureux passager.

une PROCÉDURE DE REMBOURSEMENT

Ce n’est qu’aux alentours de 11 heures du matin, soit 4 heures après l’incident, que Ryanair a communiqué, précise le quotidien régional.

La compagnie, qui n'a pas de comptoir voyageur à l’aéroport Toulouse-Blagnac, a fait savoir au responsable de l'assistance aux voyageurs qu'une procédure de remboursement allait être engagée.