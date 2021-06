États-Unis : il tente d’ouvrir la porte d’un avion en plein vol avant d'être maîtrisé par l'équipage

Plus de peur que de mal pour les passagers du vol Delta Airlines 1730. Alors que ce dernier effectuait son trajet en direction d’Atlanta ce 12 juin, l’avion a été contraint de se poser en urgence à Oklahoma City. La raison ? Un homme à bord a tenté d’ouvrir l’une des portes de l’engin. La scène ahurissante a été filmée par quelques passagers.

En effet, l'homme qui était vêtu d’un casque de protection, de genouillères et de protège-coude, s’est soudainement levé de son siège situé en première classe, deux heures avant l’atterrissage.

Lui-même stewart mais pas en service au moment du voyage, comme le souligne CNN, l’homme s’est dirigé vers le micro afin d’annoncer aux passagers qu’ils devaient mettre leur masque à oxygène. Il s’est alors avancé vers le cockpit pour tenter d’ouvrir la porte avant de l’avion.

L’un des témoins raconte que le pilote a à son tour passé un message, s’adressant aux hommes se trouvant dans l’appareil. Le chef de bord leur a ainsi demandé de prêter main forte au reste de l’équipage qui tentait de maîtriser en vain le dangereux individu.

#ALERT: Delta airlines flight diverted after man attempts to force open cockpit and side doors#OklahomaCity l #OK



Delta flight 1730 from LAX to Atlanta has been diverted after a man attempts to gain entry into cockpit and force open side doors.



This is a developing story. pic.twitter.com/sQsmusoOye

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 12, 2021