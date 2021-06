Le Bon Coin : arnaqué avec des faux billets, il part à la poursuite des escrocs sur l'autoroute

Souhaitant se séparer de sa motocross, un particulier a récemment publié une annonce sur le site Le bon Coin. Très vite, deux individus ont répondu favorablement et un rendez-vous a été fixé pour la vente de l’engin. Mais la transaction ne s'est pas déroulée comme prévu.

Les trois personnes se sont retrouvées sur un parking situé à Marchaux, dans le Doubs, en fin de journée, rapporte L’Est Républicain. Les clients ont chargé la Yamaha dans leur camionnette après avoir réglé la somme de 5.400 euros, en coupures de 50 et 100 euros, et ce, sans même négocier le prix.

Et pour cause, ils ont payé avec des faux billets de banque. Juste après le départ des deux hommes, le vendeur, pris d’un doute, s’est rendu à la station-service la plus proche, qui dispose d’un détecteur de faux billets. Après avoir inséré la liasse dans la machine, l’employé lui a confirmé qu’il s’agissait d’une l’arnaque et qu'il n'y avait pas un seul billet authentique.

une course-poursuite efficace

Mais pas question d’en rester là. La victime est immédiatement partie à la poursuite des Belfortains sur l’autoroute. Quelques minutes plus tard, elle a identifié leur véhicule au niveau du péage Saint-Maurice. Tout en gardant un œil sur les escrocs, le vendeur a alors alerté la police.

Les deux suspects ont été interceptés par les forces de l'ordre puis placés en garde à vue, précise le quotidien régional, soulignant qu’une enquête a été ouverte, notamment pour déterminer la provenance des faux billets.